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新聞評論／美兵推：2027，賴習終須一戰？

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美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會，在推特發布場內兵推照片。(取材自推特)
美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會，在推特發布場內兵推照片。(取材自推特)

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」舉行兵推，模擬中國大陸進犯台灣的場景。主席蓋拉格會後並未透露太多兵推過程與結論，僅表示應全力阻止台海爆發戰爭，並將目標放在強化嚇阻力量。看起來，兵推的結果又是「慘勝」。

根據報導，兵推情境設定於2027年，中國認為台灣距離宣布獨立越來越近，要求台灣進行統一談判遭拒，最終習近平決定開戰。兵推邀集兩黨議員參與，並扮演白宮國安顧問，華府智庫新美國安全中心則扮演北京，模擬台海開戰三天的情形。

兵推過程並未公開。但如果放到現實的台灣政治環境裡，似乎是暗示民進黨主席賴清德贏得2024總統大選後的台灣政治進程？說「疑賴」太沉重，但，2027，賴習終需一戰？

兵推結果也未公布。不過，美中戰略競爭特別委員會首席議員克利什納穆希會後說，美國將永遠在所有衝突中占上風，美軍會贏得任何挑戰，但這個成本對任何一方來說都太高了。

如果美軍「慘勝」的代價太高，毫無疑問，台灣作為戰場，更將「慘不忍睹」。此前兵推也顯示，只要戰爭爆發，戰火不會只局限在台海，美中澳都可能受波及，印太將淪為戰場，解放軍也可能攻擊美國本土，甚至可能動用核武。

因此，蓋拉格說，台海衝突代價極度高昂，美國應全力嚇阻中共犯台，避免戰爭爆發；克利什納穆希也說，戰爭與衝突不該是面對紛爭的首選解決方法。

不過，美國兩黨議員阻止戰爭爆發的辦法，似乎只有強化嚇阻力量，協助台灣自我防衛。推到極致，大概就是近來不斷出現的各種建議或構想：把台灣武裝成刺蝟島、龐大武器庫，或者全民練AK-47、家戶發步槍！

諷刺的是，克利什納穆希說，議員們從兵推裡學到，台海衝突是他們永遠都不願看到的事；但不論是刺蝟島、龐大武器庫，或者全民練AK-47、家戶發步槍，甚至眾院議長麥卡錫來台，都會把台灣更推向戰爭。

蔡政府原本高唱抗中保台，去年先被選民教訓，又被AIT台北處長孫曉雅打臉。孫曉雅告訴蔡英文，避戰是國家領導人的責任。於是，蔡政府也開始把「避戰」掛在嘴上。但蔡政府強調的是「備戰才能避戰」，除了延長兵役，就是軍購、軍購、再軍購。

馬英九訪陸，其實指出了另一條兩岸對等、尊嚴、和平的道路；但被蔡英文譏為半世紀前的舊論述。蔡英文則以備戰為避戰的唯一道路，繼續軍備競賽。

美國眾院兵推的結果，美國一定贏，只是成本太高；台灣則不難想像，將成焦土。台灣寧願接受這樣的慘勝？更重要的是，美國眾院兵推設定「中國認為台灣距離宣布獨立越來越近，習近平決定開戰」，台灣會走向這樣的2027嗎？

眾院 蔡英文 孫曉雅

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