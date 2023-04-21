觀察站／外交戰 郭柯直白 侯不躁進

侯友宜率團訪新加坡，「被動式回應」顯得低調而謹小慎微。(記者張曼蘋／攝影)

新北市長侯友宜 出訪新加坡 ，首發行程就是私下會晤新加坡國家發展部長李智陞，不失為一亮點。不過，相較2024非綠陣營的潛在對手，侯友宜「被動式回應」，顯得低調而謹小慎微。

侯友宜此次訪星之旅，行程十分保密，全程皆由外交出身的秘書處長饒慶鈺負責，前一晚才會與相關人員說明行程細節，連藍營議員想拿到新聞稿以外資訊，回擊綠營攻擊，饒也只給公開新聞稿，讓議員苦笑「我們想幫侯都很難」。侯友宜對於私下究竟見誰，也不斷迴圈「尊重新加坡安排」。

20日直到李智陞單方面宣布後，才解密侯友宜此行一小塊拼圖。侯友宜出訪前高喊「讓中華民國 再度起飛」，看似大張旗鼓，但抵達星國後，處處小心翼翼，除了是面對新加坡對外交的謹慎，也可見侯式風格在外交戰略上絕不躁進。

侯友宜訪星，勢必被拿來與近期同樣出訪的郭台銘、柯文哲作比較。郭台銘先是訪美返台立即開記者會宣布參選總統，隨即又訪日，不僅喊出化解中美對抗，還大方秀出與重要人士合照，一波波「大方」操作，讓聲量重獲回溫；柯文哲則是「脫口而出」與美國國安會成員會面。

侯友宜行程還有兩天，近侯人士預估還會見星國官員。然而，是否公開的決定權都交給新加坡，或許能穩扎穩打，但過度低調，除了難以超越對手格局，部分支持者對侯「讓中華民國再度起飛」的期待，恐怕也有落差？