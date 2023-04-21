黑白集／綠不走馬英九路 卻狂吃馬糧

ECFA是馬英九用一中各表簽下的，但馬英九大陸行，邱太三卻整天發新聞稿嗆馬。（本報資料照片）

邱太三在立法院答詢時說，ECFA對兩岸都有利，如果中止，將造成雙方損失，且破壞兩岸關係。但蔡英文連續見裴洛西與麥卡錫前，怎不見邱太三跑去勸阻蔡總統，說這會破壞兩岸關係，千萬使不得！

兩次美眾院議長之晤，傷的不止兩岸關係，國家都掉了半條命。海峽中線被抹掉，飛彈飛過頭頂，山東艦進逼，連殲20都可能到過花蓮上空。當形勢已蜩螗沸羹，蔡總統也只是請幾個人到小會議室裡擺拍一下，就宣稱危機解除。兩岸關係破不破壞，要緊嗎？

事情得反著看，才看得透。破壞兩岸關係，才是蔡政府的執政目標，不是嗎？武漢 爆發病毒，台灣用「武漢肺炎」獨家冠名；硬擋大陸代理的德國BNT疫苗，民間只能自力救濟。中國像毒藥沾都沾不得，不是要禁抖音、就是禁小紅書，連土豆都遭殃。

這些事沒見陸委會出面制止過，這時突然操心兩岸，簡直太陽打西邊出來。所謂「兩岸關係」，不過是「選票」的暗語，實話是：中止ECFA，將不利民進黨 選情。ECFA涉及石化塑膠、機械設備與紡織業至少數十萬張選票，這是民進黨不可承受之重。

邱太三忘了，ECFA是馬英九 用一中各表簽下的；但馬英九大陸行，邱太三卻整天發新聞稿嗆馬。民進黨不走馬的路，卻吃馬的糧，不害臊嗎？賴清德請答一下：務實台獨與ECFA如何共存？