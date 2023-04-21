我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

黑白集／綠不走馬英九路 卻狂吃馬糧

黑白集
ECFA是馬英九用一中各表簽下的，但馬英九大陸行，邱太三卻整天發新聞稿嗆馬。（本報資料照片）
ECFA是馬英九用一中各表簽下的，但馬英九大陸行，邱太三卻整天發新聞稿嗆馬。（本報資料照片）

邱太三在立法院答詢時說，ECFA對兩岸都有利，如果中止，將造成雙方損失，且破壞兩岸關係。但蔡英文連續見裴洛西與麥卡錫前，怎不見邱太三跑去勸阻蔡總統，說這會破壞兩岸關係，千萬使不得！

兩次美眾院議長之晤，傷的不止兩岸關係，國家都掉了半條命。海峽中線被抹掉，飛彈飛過頭頂，山東艦進逼，連殲20都可能到過花蓮上空。當形勢已蜩螗沸羹，蔡總統也只是請幾個人到小會議室裡擺拍一下，就宣稱危機解除。兩岸關係破不破壞，要緊嗎？

事情得反著看，才看得透。破壞兩岸關係，才是蔡政府的執政目標，不是嗎？武漢爆發病毒，台灣用「武漢肺炎」獨家冠名；硬擋大陸代理的德國BNT疫苗，民間只能自力救濟。中國像毒藥沾都沾不得，不是要禁抖音、就是禁小紅書，連土豆都遭殃。

這些事沒見陸委會出面制止過，這時突然操心兩岸，簡直太陽打西邊出來。所謂「兩岸關係」，不過是「選票」的暗語，實話是：中止ECFA，將不利民進黨選情。ECFA涉及石化塑膠、機械設備與紡織業至少數十萬張選票，這是民進黨不可承受之重。

邱太三忘了，ECFA是馬英九用一中各表簽下的；但馬英九大陸行，邱太三卻整天發新聞稿嗆馬。民進黨不走馬的路，卻吃馬的糧，不害臊嗎？賴清德請答一下：務實台獨與ECFA如何共存？

民進黨 馬英九 武漢

上一則

觀察站／外交戰 郭柯直白 侯不躁進

下一則

新聞評論／美兵推：2027，賴習終須一戰？

延伸閱讀

邱太三：ECFA若中止 兩岸皆受害 陸委會因應如3年前

邱太三：ECFA若中止 兩岸皆受害 陸委會因應如3年前
評蔡英文、馬英九出訪 賴清德：走兩條不同的路

評蔡英文、馬英九出訪 賴清德：走兩條不同的路
大屋頂下／白石鎮的紅地毯 從中華民國走回中國

大屋頂下／白石鎮的紅地毯 從中華民國走回中國
馬英九祭祖參訪 大陸人民歡迎

馬英九祭祖參訪 大陸人民歡迎

熱門新聞

號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國