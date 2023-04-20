防中入侵 美總統候選人拉馬斯瓦米：發步槍給全台家庭

美國共和黨總統候選人、37歲知名生技創業家拉馬斯瓦米。（路透）

2024美國總統大選 將進入提名階段，台海議題也備受各政黨關注。對此，美國共和黨總統候選人、37歲知名生技創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）近日在美國步槍協會（NRA）大會上，建議給與台灣每個家庭一把AR-15步槍，以防中國入侵，還高喊要協會前往台灣設立分處，教導台灣人使用槍枝。他的論點曝光後，很快在社群 發酵，不少人直接吐槽他就是個笑話；還有人表示，「你現在的論點，讓全世界都覺得美國看起很蠢！」

本報系聯合報報導，拉馬斯瓦米15日在美國步槍協會（NRA）的一次造勢活動上公開宣稱，「如果你不希望中國入侵台灣，這是我們可以做的事情。」他提議讓美國步槍協會在台灣開設分支機構，讓每個台灣家庭擁有一把槍，以自我防衛。他相信這樣的做法可以在不與中國開戰的情況下保護台灣。

他還強調，會教導台灣人如何使用槍枝，並高呼「台灣，我們來了」、「我們與台灣同在」，讓台下觀眾無不起身鼓掌歡呼。

拉馬斯瓦米之後也在推特上補充說明，所提到的槍枝是AR-15突擊步槍（Armalite Rifle Model 15），將讓習近平體會到「美國例外論（American exceptionalism）。」

根據內政部資料，台灣目前有908萬9450戶家庭，AR-15在美國平均價格為700美元，以此估算，這項提案將花費超過63億美元。

TVBS報導，對於「讓每個台灣家庭都持有槍枝」的論點，拉馬斯瓦米推文下方的留言，幾乎都是各種批評的難聽字眼，不少名人紛紛以愚蠢、傻蛋、白痴、傻眼、笑話等詞彙抨擊他。其中一名網紅認為，這種給步槍的建議非常沒意義，「難道你要他們（台灣人）拿步槍，去射下對面打過來的飛彈嗎？愚蠢！」

現年37歲的拉馬斯瓦米，父母是印度移民、他出生在俄亥俄州 ，擁有耶魯與哈佛大學學位，也是知名生技醫藥領域的創業家。雖然現在的言論中高度仇視與詆毀中國大陸，但他在踏入政壇之前，卻長年與大陸、香港企業打交道，甚至曾在2016年登上《富比士富豪榜》，名下淨資產高達6億美元，已婚多年育有兩名子女。