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李顯龍：台是美中最危險衝突點 意外風險正在升高

編譯張佑生／綜合報導
新加坡總理李顯龍關心台海兩岸議題。（美聯社）
新加坡總理李顯龍關心台海兩岸議題。（美聯社）

新加坡總理李顯龍19日在國會表示，中美兩國在香港、新疆和西藏課題上存在分歧，但是最危險的潛在衝突爆發點是在台灣問題上。李顯龍說，新加坡和中國大陸是好朋友，和台灣也是老朋友。新加坡嚴格奉行「一個中國」政策，持續支持兩岸關係和平發展，但中西方對台灣問題的看法分歧讓人擔憂。

李顯龍在國會參加施政方針辯論時指出，中國大陸將台灣視為最重要的課題，「一個中國原則」是北京最紅的一道紅線。

李顯龍說，雖然西方大多數國家都正式採納「一個中國」政策，但有另一種說法在西方也越來越流行，這種看法認為兩岸關係問題，是一個更寬泛的、民主對壘專制的意識形態問題。

李顯龍分析，目前台灣海峽形勢緊張，各方不斷有動作，回應彼此的動作；台海局勢出現誤判和意外的風險正在增高。

李顯龍認為，中美關係短期內不會改善，雙方即使避開正面衝突，但敵對情緒和惡劣關係「會使雙方付出巨大代價，對全世界也是大問題」。李顯龍希望中美的溝通管道保持開放，逐步修復關係。

中美關係上，李顯龍說，雙方存在高度的彼此猜疑和根本的互不信任。美方的普遍觀點是，中國國力日增和日益強勢，嚴重威脅到美國的利益和價值觀，中方則認為華盛頓有意拖慢中國的發展步伐，削弱中國共產黨的政權。

李顯龍指出，新加坡的外部環境變得更紛亂危險。星國面臨的風暴「不只一個，而是數個」，新加坡人必須意識到外部局勢的嚴重程度。李顯龍談到烏克蘭戰局、中美關係和全球多邊貿易體系三大挑戰。

新加坡 北京 風暴

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