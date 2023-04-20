侯友宜訪星：台要扮區域穩定角色 讓中華民國再次起飛

新北市長侯友宜19日率團出訪新加坡，進入管制區前揮手向媒體道別。（記者黃仲明／攝影）

新北市長侯友宜 昨晚率團出訪新加坡 四天三夜，登機前發表談話表示，此行雖以城市外交為主，但新北市努力扮演讓中華民國 更好的關鍵角色，「這是我們的責任跟義務」，更重要的是「讓中華民國再次起飛，就從新北市做起」。

來源：聯合新聞網

侯友宜表示，中華民國跟新加坡有很多相似的地方，不但有歷史的軌跡，也有族群融合，在國內外所有情勢上，大家都有一樣的情形，很多地方值得反思和借鏡；新加坡面積、人口，稱不上大國，但在國際金融和外交實力上的展現，就像大國般地有高度影響力，在經濟產業實力上，也建構成安全堡壘，讓全世界不能忽視新加坡國際上地位。

侯友宜說，台灣面對的國際情勢大家很清楚，既有地緣政治關係，也要扮演台海區域穩定角色；這些穩定也攸關整個東亞地區、印太整個連線，「我們都很清楚了解自己身處的位置」；這次出訪將以「深化關係」、「創造對話」、「開創新局」為核心目標；台灣疫後經濟、產業、國際情勢面臨很大挑戰，新北市是台灣最大的城市，當然不可能置身於國際外，必須創造更多條件，「新北市要走出去，要讓台灣被看見，而重視中華民國。」

侯友宜的班機原定5時40分起飛，因暴雨延誤至6時20分才起飛。侯友宜登機時，婉拒走貴賓通道，選擇坐經濟艙，讓同班機的民眾直呼「捕獲野生侯市長」。侯抵達新加坡時間為晚間10時許，隨即下榻香格里拉飯店。

侯友宜今天中午今中午預計赴濱海灣賓樂雅臻選酒店Parkroyal Collection，參觀綠色永續建築；下午參觀南洋理工大學新創基地NTUitive創新中心，晚間則參觀紐頓熟食中心的市場改造。

侯友宜今天公開行程主要多是市政交流，據悉，明天將會在香格里拉飯店進行青年座談會，將會直接與新加坡青年人近距離接觸，且交流想法。近侯人士也說，這場座談可能是侯友宜打造2024青年牌的起手式。

民進黨新北多名議員批評侯不應將城市外交作為個人參選的提款機，也不能逃避議會監督。新北市新聞局長張愛晶表示，在城市外交上要尊重對方，要到確定的版本才會公布，這是互相往來的國際禮儀。