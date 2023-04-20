出席美商謝年飯 蔡英文：台灣不會成為兩岸的挑釁者

蔡英文總統（左二）與美國在台協會主席羅森柏格（右）、台北處長孫曉雅（左），19日出席台灣美國商會第55屆「謝年飯」晚宴。（記者林澔一／攝影）

台灣美國商會昨晚舉辦第55屆謝年飯，蔡英文總統致詞時說，期盼台美經貿合作持續成長，下一步將尋求與美國簽署全面自由貿易協定（FTA）的可能性。她還提到，儘管中國帶來挑戰，但台灣不會成為挑釁者，會與國際上的民主夥伴一起努力，穩定印太地區的局勢。

來源：聯合新聞網

她也重申，政府會致力以具體行動改善經商環境，其中之一就是確保能源供應的穩定和多樣性。

蔡總統昨天下午在總統府接見美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格時也表示，希望能透過台美各項對話機制，包括「台美21世紀貿易倡議」，並透過「台美避免雙重課稅協定」洽簽，為雙方企業提供更多利基，創造更多繁榮。

副總統賴清德則在接見羅森柏格時表示，面對中國利用軍演畫設新紅線，企圖建立新常態，威脅印太和平與穩定，台灣希望能和羅森柏格領導的AIT共同合作，嚴肅面對新的現象與挑戰。

昨天謝年飯晚宴現場人數眾多，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安等人也都出席。蔡總統致詞時肯定美國商會努力深化台美經貿夥伴關係，表示謝年飯是她最喜歡的活動之一；根據美國商會調查，有八成以上的美商持續或擴大在台灣的投資 ，台美貿易屢創新高，目前台灣已成為美國第八大貿易夥伴。

蔡總統說，台美21世紀貿易倡議談判2022年登場，第一輪在紐約，第二輪今年初在台北舉行，下一步是探索FTA（自由貿易協定）的機會。

羅森柏格致詞時表示，這是她第一次用AIT主席身分參加謝年飯，台美間有巨大共好的潛力，她將讓這些潛力成真，深化雙邊投資關係，及在台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）下推動產業合作；美國會持續支持台灣擴展國際空間，並鼓勵台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）等國際組織，雙方在經貿領域或能源議題上等多方面都可合作。

對於解放軍頻擾台，羅森柏格表示，北京沒有理由置喙台美間的互動，美國會遵循台灣關係法等原則，展現對台承諾，讓台灣具備自主能力，保障區域和平穩定。

AIT台北處長孫曉雅 說，台美經貿關係愈來愈緊密，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，鼓勵台灣企業到美國投資和發展，期許台美雙邊各項合作可以形成良性循環。

台灣美國商會會長施立成致詞時表示，台美關係正處於歷史最佳狀態，盼台灣充分利用機會，不斷創新和擴大產業發展，且必須加快法規改革速度，創造開放、投資友善且靈活的商業環境，才能在世界舞台上更活躍。施立成贈送蔡總統德州山月桂樹，象徵台灣堅忍韌性。