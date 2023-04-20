黑白集／美國人的發槍護台奇想 該頒贈勳章嗎

美國前國家安全顧問歐布萊恩日前鼓吹，台灣應教導全民使用AK47步槍，這樣中共就不敢入侵，還獲蔡總統贈勳。圖為AK47步槍及子彈。（本報資料照片）

我們偉大的美國友人，真的很擔心台灣的安危。美國前國家安全顧問歐布萊恩日前鼓吹，台灣應教導全民使用AK47步槍，這樣中共就不敢入侵，還獲蔡總統贈勳。最近，投入共和黨 總統角逐的拉馬斯瓦米也高唱此調，呼籲應該向每個台灣家庭發放步槍，以抵抗習近平。

這些美國人是怎麼搞的，以為發槍就能解決問題？又或者，以為台灣人都很愛槍，而且很缺槍枝。尤其，美國政府拚命繃緊兩岸關係，拚命賣武器給台灣，又誇下海口一旦發生戰事會迅即馳援；但到頭來，又推說台灣「全民武裝」起來才是根本之計，說這樣美軍很省事。

真的，人們很好奇，這些天真的美國佬是怎麼看台灣的。以為台灣人民都像阿富汗 或烏克蘭 人一樣，都天生喜歡打仗嗎？以為台灣青年都像以色列那樣，肩上隨時扛著槍，拿起來就能射擊殺敵嗎？試想，台灣時不時發生一件槍擊案，都讓民眾嚇得寢食難安；一旦家家戶戶擁槍，將變成什麼世界？

拉馬斯瓦米的擁槍宏論，是在「美國步槍協會」發表的。他還鼓勵該協會，到台灣設置「分支機構」，教導並訓練民眾如何使用，真不愧是企業家出身。他還在現場高呼；「台灣，我們來了！」「台灣，我們與你同行！」

對於如此熱心的美國友人，蔡政府要不要也邀他來台頒贈勳章？