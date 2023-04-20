觀察站／新加坡不輕易選邊 侯友宜加分要靠論述

侯友宜19日晚抵達新加坡，20日將進行一連串市政交流。（圖：新北市政府提供）

國民黨最強母雞侯友宜 率新北市府團隊出訪新加坡 ，高喊「讓中華民國起飛」，強調台星在國內外情勢上有很多相似處，補修外交學分用意明顯。不過，新加坡國際交往向來「不過度偏袒」，侯友宜要如何在此行得分，各界關注。

面積728平方公里、人口545萬的新加坡算是小國，卻是東南亞第三大經濟體，人均GDP亞洲第一、軍力世界排名前30的「強國」；它地理位置特殊，雖美、中強國拉攏，但領導人以全國利益為優先考量，不輕易選邊站。

擅於內政與城市治理、擁有高施政滿意度的侯友宜，向來被對手批評缺乏國際觀，選在鴻海創辦人郭台銘 訪問美日後、藍營第二階段總統人選整合之際出訪新加坡，顯經深思熟慮，畢竟「城市」出發卻有機會得到「國家級」回饋，相當划算。

侯友宜第一任市長任期就曾訪星，但這次訪問團成員從局長到隨扈，都具備國際外交及外語能力，顯然精心挑選。但新加坡政府也有自己原則，加上以往台灣政治人物到新加坡能見到的政府人士位階都差不多，若侯友宜在參訪過程沒有適度拋出更明確兩岸與外交政策論述，能替自己加分多少，值得商榷。

尤其，郭台銘赴日見了前日相麻生太郎喊出「化解中美對立」，返回後也立刻舉行記者會提到領導台灣的三大方向，而侯友宜返台後立刻面對議會開議，恐再度捲入市政相關議題，赴星外交這盤棋每一著都重要，真要好好思考如何才下得好。