黃曙光祕密出訪 為潛艦量產鋪路

負責督導潛艦國造的國安會諮詢委員黃曙光最近祕密出訪某國；據了解，黃曙光親自與對方會商，爭取後續量產潛艦裝備供給穩定。過去三年，黃曙光不畏疫情 影響，已多次祕密出訪各國，督促裝備輸運來台，外界皆不知其具體動向。

據了解，黃曙光再次出訪目的地為歐洲的可能較高，尤其在國際環境發生轉變後，英國 與台灣合作意願愈來愈高，雙方在潛艦國造方面的合作有不少進展。

相關人士說，潛艦國造設計圖是委託他人依台灣需求設計，與其他國家沒關係，但國造潛艦的構型完成後，艦體構型曾在英國進行測試，以便發現潛艦構型有沒有需要改進之處。

另外，外界以他國造艦經驗，質疑國造潛艦能否在2023年順利下水？相關人士說，潛艦國造2020年開工以來，投入2000多人以3班制生產原型艦，是24小時不停地往前推動，也就是用了別人三倍時間趕進度，而現有電腦科技比過去更進步，以前解算一個問題要很多天或幾十個小時，現在電腦幾個小時就可以解決一個問題，縮短了許多困難。

此外，台灣明年將恢復義務役徵集，但今年軍事訓練役男仍面臨滯徵，到2月還有3萬2000名役男在等當兵。國防部 表示，將調整志願役入伍訓接訓方式，增加軍事訓練役梯次訓量，經調整新訓流路、縮短接訓梯間為兩周、入伍完訓全數撥發部隊，國軍年度新兵接訓容量達11萬餘人。