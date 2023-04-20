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邱太三：ECFA若中止 兩岸皆受害 陸委會因應如3年前

記者陳政錄、彭宣雅／台北20日電
大陸日前對台展開貿易壁壘調查之後，外界關注ECFA是否受到影響。陸委會主委邱太三19日表示，政府對於陸方可能停止ECFA，早已提出因應做法。(記者曾學仁／攝影)
大陸日前對台展開貿易壁壘調查之後，外界關注ECFA是否受到影響。陸委會主委邱太三19日表示，政府對於陸方可能停止ECFA，早已提出因應做法。(記者曾學仁／攝影)

大陸對台啟動貿易壁壘調查，外界憂心是否影響ECFA，陸委會主委邱太三昨日表示，ECFA實施以來對兩岸均有利，中止將造成雙方損失及破壞兩岸關係。邱太三並稱，針對大陸可能停止ECFA，經濟部2020年5月就已提出因應做法。

邱太三昨天在立院內政委員會表示，政府兩岸政策立場一貫，不挑釁、不冒進，對於大陸早前無預警暫停台灣農漁產品及食品輸銷等問題，邱太三說，政府已啟動相應措施，確保台灣農民及相關業者權益。

根據陸委會昨日提供內政委員會立委的書面報告，政府因應大陸可能中止ECFA做法包括：協助分散生產基地、全球布局、升級轉型、健全台灣投資環境、參與區域經濟整合等。

根據本報系追查，陸委會所稱政府的前述因應做法，與經濟部國貿局於2020年5月29日所發布的新聞稿「有關對ECFA終止謠言之說明」完全相同。

針對台灣對外貿易可能面臨的重大挑戰，經濟部當時這份新聞稿所提出的「因應做法」共6點，總計不到400字。儘管近3年來，兩岸關係與國際情勢均已出現諸多變化，但邱太三昨天所稱的因應做法，卻仍是這份籠統的新聞稿方案。

邱太三說，台海和平攸關區域安全穩定，也是兩岸雙方共同責任。當前兩岸及國際情勢瞬息萬變，陸委會持續站穩「四個堅持」立場，強化「四大韌性」，以負責、務實態度穩健推動兩岸事務，營造有利台灣整體發展環境，確保人民福祉。

大陸的貿易壁壘調查包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，農委會副主委陳駿季昨在立院備詢時表示，目前大概有1066項農產品及加工品受影響，其中農委會主管的品項大概有800多項，希望能夠進到雙邊協商機制，未來將配合經濟部、陸委會一起協商。

陳駿季說，800多項產品主要分為三類，一是基於防疫規定，如非洲豬瘟疫區肉品無法進口，二是沒有防檢疫規定，但對台農產品有影響，以及無防疫規定也對產業無影響的，這三類農委會都會進行影響評估。

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