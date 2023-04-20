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柯文哲會白宮國安會官員：這次會談很有訊息量

記者張文馨、劉宛琳、王寓中╱綜合20日電
民眾黨主席柯文哲19日在美國在台協會(AIT)華盛頓總部會晤美國政府行政官員後接受媒體訪問。(華盛頓記者張文馨／攝影)
民眾黨主席柯文哲19日在美國在台協會(AIT)華盛頓總部會晤美國政府行政官員後接受媒體訪問。(華盛頓記者張文馨／攝影)

台灣民眾黨主席柯文哲19日在美國在台協會（AIT）會晤美國政府部門行政官員，他事後在面對訪問時脫口而出透露會面對象有「國安會」；後面又再補充說，「只是跟美國高層談一談」。

通常台灣政治人物和美國行政部門官員會談都會有默契，不會透露細節；柯文哲也說，大家都答應要保密，但他還是脫口而出。

柯文哲約10時20分進入AIT總部所在的大樓，11時30分離開；記者在場外守候時，見到一輛掛著美國政府，上面標註陸軍的車牌，約11時20分接人。

談到這場會談，柯文哲表示，彼此交換了對台灣國防和兩岸關係的看法，也談軍購和義務役役期；他形容這次會談很有訊息量。

柯文哲表示，國防方向就是按照目前的繼續走，他主要向美方表達應設法協助台灣加入區域性經濟組織；他處理對中國大陸和對美國的關係，秉持沒有意外的原則，要溝通、先講好，不要片面改變現狀。

此外，國民黨主席朱立倫周三在中常會表示，新北市長侯友宜從新北出發、讓世界看見台灣，出訪新加坡是非常重要的訪問；他也稱讚鴻海創辦人郭台銘訪日會見日本自民黨高層，並祝福民眾黨主席柯文哲訪美順利。朱強調「我們要讓全世界看到台灣在野的力量，不是民進黨一黨獨裁的聲音」。

朱立倫也重申團結重要性，2024不是單靠一位最強的候選人，要靠最強的戰隊和團隊力量；蓬勃的在野力量代表台灣民主的力量，同時也告訴全世界「台灣需要改變」，為了民主更深化、和平更繁榮，需要政黨輪替。

高雄市前市長韓國瑜19日也赴泰國訪問僑胞，並參觀華文學校；韓國瑜說，因為疫情關係，華僑和華校等他兩年多，此行3個月前安排好，「我要去泰北的華校，掛『禮義廉恥』木匾」。

台南韓友會昨集結韓粉到國民黨中央黨部掛布條高喊「韓國瑜選總統，朱立倫丟魔戒。」要求舉辦初選選出國民黨總統候選人。

國民黨表示，之前朱立倫與韓國瑜見面時就達成共識，力挺黨提名候選人，相信深愛中華民國的韓國瑜一定會在大選中扮演重要角色。

美國在台協會政軍組長唐默迪(Matthew Tritle)。(華盛頓記者張文馨／...
美國在台協會政軍組長唐默迪(Matthew Tritle)。(華盛頓記者張文馨／攝影)

柯文哲 韓國瑜 國民黨

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