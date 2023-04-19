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海軍多艦艇到綠島近海部署運補演訓 居民：沒見過

記者卜敏正／台東19日電
海軍151艦隊群19日上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業。(圖：讀者提供)
海軍151艦隊群19日上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業。(圖：讀者提供)

海軍151艦隊群昨天上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業，地方居民指出，清晨就有軍艦在綠島近海，這在過去沒見過，看來國軍已開始東部戰力部署，國防部表示，正常演訓。

由於共軍昨天上午在黃海也有演訓，海軍司令部說，海軍綠島水域的艦艇執行的是例行訓練任務，與上午中共黃海演訓無關。國防部發言人孫立方昨表示，這項操演時間並不長，區域也很小，應是共軍進行內部操演科目。

綠島田姓漁民上午出海發現，綠島海面有7艘海軍艦艇、相當壯觀，還有數艘補給艇進入南寮漁港，也有軍卡到港口接應，據了解，是海軍151隊艦離島飛彈補給演訓。

綠島邱姓居民指出，昨天清晨5點多經過海邊，就看到有軍艦停在近海，當時就很好奇，綠島並不是軍事管制區，軍艦出現一定是有特殊演訓任務，加上還有兩棲偵搜艇在台東富岡漁港，研判軍方已開始在東部部署戰力。

「近距離目睹很震撼！」地方漁民說，看到海面上出現一群艦艇，就懷疑「是哪裡來的艦艇，有什麼事？」之後發現港口附近有軍卡來搬運東西，打聽後才知道是飛彈運補演練。

共軍宣稱昨在黃海舉行「重大軍事活動」，國防部發言人孫立方昨表示，這項操演時間並不長，區域也很小，應是共軍進行內部操演科目。

山東青島海事局昨發布航行警告指出，昨上午9時至12時，黃海部分海域進行「重大軍事活動」，禁止駛入。

孫立方表示，國防部是以嚴肅與慎密態度，透過各種系統進行掌握，凡是對區域、台海安全造成重大衝擊的動態，國防部會運用發言或其他系統進行公告與說明，以避免造成社會民心動盪。

孫立方說，據他了解，共軍黃海這項操演昨日是從上午9時至12時，時間並不長，區域也很小，應是進行內部操演科目。

海軍151艦隊群19日上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業。(圖：讀者提供)
海軍151艦隊群19日上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業。(圖：讀者提供)
海軍151艦隊群19日上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業。(圖：讀者提供)
海軍151艦隊群19日上午出現綠島海域，執行離島演訓、補給作業。(圖：讀者提供)

國防部 共軍 中共

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