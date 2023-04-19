宋濤見中華奧會團稱「中華台北奧會」 盼挺奧運模式

中國大陸國台辦主任宋濤（右）17日會見中華奧會主席林鴻道（左）一行。(取材自大陸國台辦網站)

中華奧會代表團日前赴中國大陸參加兩岸體育交流座談，大陸國台辦主任宋濤17日會見中華奧會主席林鴻道一行指出，希望台灣繼續維護「奧運模式」，並稱要讓台灣運動員 在今年9月的杭州亞運會上，感受「家的主場」氛圍。林鴻道表示，此行反映了各界對兩岸體育交流盡快恢復的期待，他並指出，宋濤全程均以「中華台北奧會」稱呼台方。

大陸所稱「奧運模式」，台方稱為「奧會模式」，台方是以「洛桑協議」為基礎，規範中華奧會英文名稱為「Chinese Taipei Olympic Committee」。中華奧會與大陸奧會並於1989年在香港簽署協議，台方體育團隊及組織赴陸，均稱為中華台北。

東京奧運 舉行前，前田徑運動員紀政發起公投 案，推動將「中華台北」更改為「台灣」，並以此參加東京奧運，最後不同意得票577萬、占54.8%，公投結果否決提案。該起公投案引起北京當局高度關注，宋濤表達希望台方繼續維護「奧運模式」，顯示陸方不樂見更名案再起。

據大陸國台辦網站發布，網站顯示「宋濤會見中國台北奧委會參訪團」。但據了解，宋濤會見過程中，均以「中華台北奧會」稱呼台方。

宋濤指出，多年來大陸奧會與台灣方面建立有效機制，在兩岸體育交流合作中發揮主要作用。「事實證明，只要認同『九二共識』政治基礎，兩岸關係就能和平發展，兩岸交流合作就能更加順暢」；希望中華奧會繼續肩負起維護兩岸共識、維護「奧運模式」責任，在兩岸體育交流及重大國際賽事中發揮積極影響和作用。

他還表示，第19屆亞運會將於今年9月在浙江杭州舉辦，陸方將秉持「兩岸一家親」理念，讓台灣運動員在杭州亞運會上感受「家的主場」氛圍。

林鴻道表示，體育是兩岸交流合作的先行領域之一，此次訪陸，反映了大家對兩岸體育交流盡快恢復的期待。台灣運動員將參加今年在大陸舉辦的重要賽事，希望台灣選手能夠得到更多關心鼓勵。

杭州亞運原定去年9月10日至25日舉辦，但受新冠疫情影響，延至今年9月23日至10月8日舉行。