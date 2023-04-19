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工總會宋濤 提2期許4建議：兩岸有滿多合作空間

記者賴錦宏／北京19日電
工總理事長苗豐強（左）率領的工總訪問團，在北京會見中國大陸國台辦主任宋濤。(記者賴錦宏／攝影)
工總理事長苗豐強（左）率領的工總訪問團，在北京會見中國大陸國台辦主任宋濤。(記者賴錦宏／攝影)

中國大陸國台辦主任宋濤昨在北京會見工總理事長苗豐強，宋濤肯定工總會員對大陸經濟建設做出重要貢獻。苗豐強表示，台灣對大陸經濟依賴大，但應還有滿多合作空間。針對台商近年遭遇的挑戰，苗豐強向陸方提出兩點期許與四點建議。

疫情緩和之後，台灣工商團體近期頻赴大陸交流，包括商總、工總，下月還有三三會和工商協進會等，顯示兩岸經貿關係之密切。

宋濤昨在會見時表示，今年是大陸推進「中國式現代化」建設的開啓之年。將堅持一個中國原則、九二共識、堅決反對台獨分裂行徑和外來干涉。積極推動兩岸關係和平發展及融合發展，團結台胞共同實現民族復興和統一。

提到工總，宋濤指出，長期以來工總堅持九二共識，積極參與兩岸合作交流，為兩岸經濟發展，特別是大陸經濟發展做出貢獻。疫情平穩後率團訪陸，體現工總重視合作，願意推動兩岸和平發展的意願，大陸高度肯定。

苗豐強表示，兩岸經貿關係非常緊密，大陸是台灣貿易和投資最重要地區。兩岸沒有不交流、不合作的理由；兩岸應共榮共存、和平發展。對於台商近年來在大陸遭遇的挑戰，他提出兩點期許與四點建議：

一是期許大陸加大對台商支持，希望大陸能從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落實執行下來，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展。二是期許大陸能更重視台商，台商參與大陸經濟發展已超過卅年，投資金額超過2000億美元，但近幾年台商投資大陸趨勢稍緩。

四點建議包括：建議擴大和深化「31條」、「26條」及地方「惠台措施」，並督導落實情況；協助台商轉型升級，讓留在大陸發展的台商找尋新的發展機會，加強輔導台企加入供應鏈合作；執行政策應避免「一刀切」，應構建法治化的經營環境，加強智財權保護；持續協助台商進行拓銷，參與大陸內需。

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