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防陸入侵 彭博：台向美採購400枚反艦飛彈

編譯茅毅／綜合18日電
彭博報導，美台商會長和知情人士透露「台灣將採購多達400枚陸基型魚叉飛彈」，希望藉其防範大陸潛在的入侵，同時完成美國國會在2020年批准的軍售案。（路透）
彭博報導，美台商會長和知情人士透露「台灣將採購多達400枚陸基型魚叉飛彈」，希望藉其防範大陸潛在的入侵，同時完成美國國會在2020年批准的軍售案。（路透）

彭博資訊社和路透18日報導，美台商業協會（美台商會）會長韓儒伯與知情人士指稱，面對中國大陸與日俱增的威脅，台灣將購買達400枚陸基「魚叉」（Harpoon）飛彈。

在未透露買家下，美國國防部7日曾宣布一筆總值11億7000萬美元（約360億台幣）的該型反艦飛彈合約，並可望在2029年3月前生產完成。彭博資訊社18日對此表明，買方就是台灣，完成美國國會2020年批准的一項軍售。

五角大廈雖婉拒直接置評這項交易，但提到為使台灣能夠保持足夠的自衛能力，美國會向台灣提供必要的防衛物品及服務。其發言人梅納斯（Martin Meiners）只說，將持續與業界合作，及時向台灣提供防禦裝備。

台灣2020年曾表示計畫採購美國波音公司所製的陸基型魚叉反艦飛彈，做為其致力軍事現代化的一環。

彭博資訊社引述韓儒伯報導，一項台灣和波音的合約，是由美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）替台灣代為發布，該合約代表台灣將首度取得機動岸置版魚叉飛彈。包括一位業界高層在內的另外三名知情人士亦證實，該合約就是為台灣準備。

台灣過去曾採購艦射型魚叉。

共和黨美國聯邦眾議院議長麥卡錫本月曾在加州招待蔡英文總統，並強調面臨大陸與日俱增的威脅，有必要加快將武器交付台灣。這次會晤後，同黨的眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格表示，他想設法使預定交付沙烏地阿拉伯的魚叉飛彈，先運交台灣。

眾院 加州 五角大廈

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