華府演說拋政策 柯文哲：站美這邊也需和陸交流

民眾黨主席柯文哲（右）17日拜會美台商會，與美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers，左）等人座談。(華盛頓記者張文馨／攝影)

灣民眾黨主席柯文哲 17日在喬治華盛頓大學亞洲研究所以「台灣第三勢力的崛起」為題發表演說，他提出兩岸、外交和國防政策，主張不求戰也不畏戰，但要備戰，堅持台灣自主，原則上站在美國這邊，也希望透過跟北京 的交流降低台海戰爭危機。

柯文哲說，他最近沒打算要訪問中國大陸，他認為重點在於大家想不想談，他主張台灣和大陸還是要溝通，然而當下，主張台灣和大陸要溝通都需要勇氣。

柯文哲說，務實的問題是，在現階段，美國政府不會讓台灣和大陸統一，大陸政府也不會讓台灣獨立，維持現狀恐怕是不得已的選擇；他重申處理對陸關係的五個「互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解，看待雙方的困難，找尋彼此能接受的方案；透過交流增加善意，兩岸總是有可談之處，從沒有爭議部分開始談起。

在國防政策上，柯文哲表示，台灣民眾黨主張不畏戰不求戰，備戰能戰才不怕戰爭，但也不主動挑釁；他說，民進黨求戰，國民黨畏戰，台灣民眾黨不求戰也不畏戰。

柯文哲提到，除了要在國防方面準備好，也要聯合外面盟友，台灣無法獨力對抗中國大陸。

柯文哲自評，第三勢力在台灣已經成長起來，有超過2成支持度的空間。

有學生問他，若2024年沒選上，2028年還要再選嗎？柯文哲說，「你要期待我明年一次就選上。」他說，自己在台北市有成功經驗，主張避免意識形態紛爭，回歸國家治理。

柯文哲在喬治華盛頓大學的活動，除了吸引學生參加，民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）也坐在第一排聆聽，會後合照時意外形成兩人並肩而坐的畫面，會後柯彭二人相互握手致意。

另外，柯文哲17日在華府拜會美台商會後表示，中國大陸在黃海舉行重大軍事活動，不會改善兩岸關係，只會越來越差；兩岸人心的距離是變動的，北京還是要懂得這個道理。

中國海事局網站17日公告，18日9時至12時將在黃海部分海域舉行重大軍事活動，要求禁止駛入。

在蔡英文總統和美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，解放軍軍演活動不斷，讓外界高度關注兩岸局勢變化。

柯文哲在華府的第一個公開行程就是拜訪美台商會，和商界代表對談約90分鐘，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，柯文哲闡述民眾黨的經濟政策，並說明若當選總統會如何美台商業關係。。

半導體製造設備供應巨頭艾司摩爾（ASML）雖非美台商會會員，仍派代表到場與會。

韓儒伯表示，會中討論到半導體產業與最新發展的重要性，以台積電 在亞利桑納州鳳凰城設廠為例，成本固然是考量要素，不過，在新的戰略環境中，美台的夥伴關係正在發展，雙邊必須承認並隨時調整，以找到最佳運用方式。

柯文哲在喬治華盛頓大學答覆學生提問時，也談到台積電在美國設廠問題，他說，台積電、台灣政府與美國政府三方的利益並不均等，只能求取平衡；赴美設廠成本過高不符市場原則，他認為最有可能的結果是，涉及國防的晶片在美國製造，剩下的晶片仍是台灣製造。

柯文哲表示，與美台商會的座談並未涉及武器採購和國防，多數都在討論資通訊科技和能源議題。

對於台灣軍購，柯文哲說，台美可共同合作發展無人機和網軍作戰，有利台灣產業發展，具體仍要看討論的具體內容。

柯文哲說的是，美國太平洋陸戰隊退役司令魯德爾（Steven Rudder）計畫5月3日率領約25家美國國防承包商訪問台灣，商討聯合生產無人機與彈藥事宜。

韓儒伯表示，此行主要目的希望擴大美台在國防工業的合作；提升台灣國防產業基礎，並促進台灣能提供自我防衛能力所需，不僅是重要目標，美國商界也支持這些努力；訪問團在台灣期間也會參加由美台商會和台灣外貿協會共同主辦的台美國防產業合作論壇。