工總新任理事長訪陸將會宋濤 扮兩岸潤滑劑

大陸福州邊檢站警員，和經由黃岐馬祖航線返鄉的台灣民眾。（中新社）

工總理事長苗豐強昨率團訪問大陸北京 和江蘇等地。他在行前表示，目前大環境並不友善，迫切需要兩岸交流，交流對話是促進瞭解、維持和平的重要方式。據了解，大陸國台辦主任宋濤預計今天下午在北京釣魚台 國賓館會見苗豐強一行，雙方將就台商關切議題進行對話。

據悉，這是苗豐強首次以工總理事長身分率團訪問大陸，多位工總重量級理監事隨行。

苗豐強指出，工總將從「兩岸經貿、產業合作」角度與思維，就台商關切議題與對岸高層進行對話與交流。

面對兩岸貿易壁壘，工總指出，這次大陸行是依慣例，兩岸經貿關係非常密切，彼此要有交流，才能往前進，因此重點在關心大陸台商權益，就台商關切議題與對岸交流，至於兩岸間的貿易壁壘，不是此行重點。

據瞭解，工總每次換屆、新任理事長上任，都會籌組大陸訪問團，是歷屆慣例。苗豐強接掌理事長以來曾多次表明，在不涉及政治立場下，工總一直都是扮演著「兩岸潤滑劑」的溝通平台，未來也將持續扮演這樣的角色，且工總願在兩岸經貿關係的深厚基礎上，協助兩岸民間和平互動。

苗豐強曾說，就產業界，兩岸雙方總是有面對面溝通的需要。

工總將這次大陸行定調為「就經濟、論經濟」，重點將圍繞台商關切，及未來兩岸可在經貿、產業合作的互惠互利議題中。

另據大陸廈門出入境邊防檢查總站17日公告訊息稱，截至4月17日零時，兩岸「小三通」客運航線 復航已滿百日，累計驗放客輪近600艘次，查驗出入境旅客4.95萬餘人次。同時，因應需求，開通過「兩岸生命救助綠色通道」5次。

據中新社報導，4月16日，146名旅客搭乘「新五緣」輪，經廈金航線抵達廈門五通客運碼頭後，至此，廈金航線復航滿一百天，該日該航線營運了12個航次，運送旅客近1,700人次，分別比今年1月7日復航當日增長約5倍、18倍，顯示小三通客運航線需求日益提高。

在此之前，1月7日，台灣開放以專案方式復航兩岸小三通客運，限金馬民眾及當地陸配搭乘，3月25日，擴大開放中轉，讓所有台灣民眾及陸配可搭乘以來，廈門一金門、福州馬尾一馬祖、泉州一金門、福州連江黃岐一馬祖等四條兩岸小三通客運航線陸續復航，每周航次也從26增加至最多118個航次。

其中，4月1日單日，兩岸小三通客運航線累計查驗出入境旅客突破2,000人次，創下復航以來單日客流高峰。