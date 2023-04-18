工總新任理事長訪陸將會宋濤 扮兩岸潤滑劑
工總理事長苗豐強昨率團訪問大陸北京和江蘇等地。他在行前表示，目前大環境並不友善，迫切需要兩岸交流，交流對話是促進瞭解、維持和平的重要方式。據了解，大陸國台辦主任宋濤預計今天下午在北京釣魚台國賓館會見苗豐強一行，雙方將就台商關切議題進行對話。
據悉，這是苗豐強首次以工總理事長身分率團訪問大陸，多位工總重量級理監事隨行。
苗豐強指出，工總將從「兩岸經貿、產業合作」角度與思維，就台商關切議題與對岸高層進行對話與交流。
面對兩岸貿易壁壘，工總指出，這次大陸行是依慣例，兩岸經貿關係非常密切，彼此要有交流，才能往前進，因此重點在關心大陸台商權益，就台商關切議題與對岸交流，至於兩岸間的貿易壁壘，不是此行重點。
據瞭解，工總每次換屆、新任理事長上任，都會籌組大陸訪問團，是歷屆慣例。苗豐強接掌理事長以來曾多次表明，在不涉及政治立場下，工總一直都是扮演著「兩岸潤滑劑」的溝通平台，未來也將持續扮演這樣的角色，且工總願在兩岸經貿關係的深厚基礎上，協助兩岸民間和平互動。
苗豐強曾說，就產業界，兩岸雙方總是有面對面溝通的需要。
工總將這次大陸行定調為「就經濟、論經濟」，重點將圍繞台商關切，及未來兩岸可在經貿、產業合作的互惠互利議題中。
另據大陸廈門出入境邊防檢查總站17日公告訊息稱，截至4月17日零時，兩岸「小三通」客運航線復航已滿百日，累計驗放客輪近600艘次，查驗出入境旅客4.95萬餘人次。同時，因應需求，開通過「兩岸生命救助綠色通道」5次。
據中新社報導，4月16日，146名旅客搭乘「新五緣」輪，經廈金航線抵達廈門五通客運碼頭後，至此，廈金航線復航滿一百天，該日該航線營運了12個航次，運送旅客近1,700人次，分別比今年1月7日復航當日增長約5倍、18倍，顯示小三通客運航線需求日益提高。
在此之前，1月7日，台灣開放以專案方式復航兩岸小三通客運，限金馬民眾及當地陸配搭乘，3月25日，擴大開放中轉，讓所有台灣民眾及陸配可搭乘以來，廈門一金門、福州馬尾一馬祖、泉州一金門、福州連江黃岐一馬祖等四條兩岸小三通客運航線陸續復航，每周航次也從26增加至最多118個航次。
其中，4月1日單日，兩岸小三通客運航線累計查驗出入境旅客突破2,000人次，創下復航以來單日客流高峰。
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