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美軍飛彈驅逐艦通過台海 軍方：全程掌握

台灣新聞組／連線18日電
美軍第七艦隊在推特上發文，「米利厄斯號」於16日「例行過境」駛過台灣海峽。(取材自7th Fleet推特)
美軍第七艦隊在推特上發文，「米利厄斯號」於16日「例行過境」駛過台灣海峽。(取材自7th Fleet推特)

美國海軍17日表示，美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）16日執行「自由航行」任務通過台灣海峽。國防部證實，米利厄斯號曾於16日由南向北航行穿越台灣海峽，軍方全程掌握。

美國第七艦隊聲明說，米利厄斯號16日「例行性通過台海」，強調台海具「適用國際法的公海航行和飛航自由」。該艦隊17日在社群媒體推特貼出米利厄斯號船員遠眺台海照片。

共軍東部戰區發言人施毅17日表示，米利厄斯號16日過航台灣海峽並公開炒作，解放軍組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，隨時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

法國總統馬克宏日前訪中，疑對外表示法國和歐盟不該因為台海問題而跟著美國掉入抗中陷阱，雖然法國官方連日澄清，仍然引發爭議。法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）昨率小組成員訪台，他表示，台法之間沒有誤解，台灣有事，就是全世界有事，法國政府的立場就是維持現狀，法國對台灣的政策沒有改變。

大陸「山東號」航母編隊本月5日通過巴士海峽，在台灣東南海域，美軍航母尼米茲號打擊群同一時間也在台灣東部巡弋，離台灣大概有400浬。

社群媒體 馬克宏 國防部

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