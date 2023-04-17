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金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

黑白集／光靠擺拍就想撐到美軍援台？

黑白集
圖為漢光演習情景。（本報資料照片）
圖為漢光演習情景。（本報資料照片）

解放軍軍演檢驗了對台聯合精確打擊，火力模擬上島。蔡英文總統卻忙著國安擺拍，還引發了不尊重軍事戰略專業的爭議。而國軍漢光演習也常被批評是作秀。台灣上下交賊演很大，最近在美國國防部外洩機密檔案中獲得認證。

華郵報導，五角大廈針對台灣防禦能力的評估，透露了許多令人不安的細節。例如，台灣防空演習照本宣科，不足以讓民政當局和民眾為「真實世界事件」做好準備。美國國防部也許沒有針對特定事件，但總統國安擺拍和國軍漢光秀，卻印證了五角大廈的評估。蔡政府高喊抗中，實際卻是演很大。

五角大廈評估指出，台灣防空指揮官即使接到第一擊的命令，或面臨迫在眉睫的空中威脅，也可能因害怕情勢升級，而猶豫要不要與解放軍軍機交戰。去年大陸民間無人機襲擾金門前線，台方守軍丟石頭應戰，後來國防部修訂第一擊定義，守軍終於可以實彈擊落無人機。但如果總統相信親信重於信任專業，綁手綁腳的國軍如何應處？

美國國防部也引述專家意見強調，台灣必須支撐夠久，讓美國能夠派遣足夠武力到戰場。不過，反介入是解放軍對台軍演重要項目，航母山東號甚至已突穿第一島鏈，未來即使美軍真能援台，台灣必須支撐的時間恐怕比預期更久。但總統府擺拍能撐多久？

國防部 五角大廈 解放軍

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學者：都在談軍售 美變「危機促成者」而非兩岸平衡者

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