山東號航母若犯東台灣 軍方：專打油彈補給艦破解

山東號航母。（取材自大陸央視軍事官方微博）

解放軍 環台軍演，山東號航母也首度在台灣東部海域參演。有軍方官員透露破解之道，可以航母的油彈補給艦為攻擊目標，補給艦為航母加油時，就是最好的攻擊時機。官員還說，前參謀總長黃曙光也曾主張，專打尾隨航母的補給艦，打亂航母作戰節奏，並限制其戰術作為。

台北中國時報報導，解放軍4月8日至10日舉行環台軍演，山東號航母首度在台灣東部太平洋海域參演。軍方官員表示，航母編隊作戰要算來回油料，例如作戰半徑設定為1000浬，補給艦所帶的油量，須扣掉回程所需用油；當航母尚未到達作戰位置時，可先擊沉補給艦，就可限制航母作戰能力。

軍方官員說，攻擊油彈補給艦時機有兩個，一是出海前裝彈藥與油料之際，一是在航母編隊通過巴士海峽或宮古海峽之際，當補給艦為其加油時。

至於可攻擊解放軍補給艦的裝備，官員說，包括潛艦、戰機與海軍光六艦、岸置飛彈等，諸多武器都可派上用場。

另據中央社報導，解放軍環台軍演，五天內共派出293架次空中兵力擾台。不過學者認為，此舉反暴露解放軍實戰化程度未提升、聯合作戰能力不足，及無人機實戰能力欠缺等問題。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，在解放軍高達293架次的擾台軍機中，無人機僅有區區6架次，「低得離譜」，是否代表當前解放軍無人機部隊在實戰條件下，與傳統海空兵力聯合作戰的能量仍嚴重不足。