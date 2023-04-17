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確保兩岸戰時通訊 數位部推「災難漫遊計畫」

記者黃煜穎／台北17日電
為避免天災或戰亂導致民眾通訊斷網，數位部規畫「災難漫遊計畫」。（記者陳正興／攝影）
為避免天災或戰亂導致民眾通訊斷網，數位部規畫「災難漫遊計畫」。（記者陳正興／攝影）

為確保一旦發生天災或兩岸發生戰事時的通訊暢通，數位部推出兩項計畫，除了今年推出的「低軌衛星poC」5.38億台幣（約1760萬美元）補助案，並將編列60億台幣（約1.97億美元）於明年啟動為期四年的「災難漫遊計畫」。數位發展部次長李懷仁昨說，兩項計畫分別針對國外和對國內，目的是加強通訊韌性。

數位部預計從2024年到2027年執行「支持數位韌性之跨業者行動網路接取及備援用戶資料庫架構研究及驗證」計畫。這項計畫目的是「災難漫遊」的概念，當天災、戰事等緊急狀況發生時，若國內不同電信業者能互相承接客戶，民眾手機所屬的通訊業者若斷網，就能尋求別家電信業者的基地台信號。

數位部官員說，這是今年推動低軌衛星poC案後，為強化通訊韌性的另一項計畫。數位部今年公告受理申請「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，計畫為兩年補助案，目的為驗證非同步衛星結合通訊的可行性。

官員指出，這項計畫是因應國內通訊大多仰賴固網業者、行動業者提供的通訊網路，國際通訊依賴國際海纜，離島則靠國內海纜。一旦業者通訊中斷，不僅嚴重衝擊國家安全，更會造成民眾不安。

為維持通訊不中斷，規畫在國際非同步軌道（包括中低軌道）衛星業者於台灣提供商用服務前，以概念驗證（poC）方式，透過非同步軌道衛星系統架構衛星通信平台，試驗兩者對接的可能性。

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