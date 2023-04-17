學者：都在談軍售 美變「危機促成者」而非兩岸平衡者

文化大學社科院長趙建民。（本報資料照片）

針對當前美中台關係，文化大學社科院長趙建民昨表示，近兩年多來發生過三次「台海危機」，美國已從「兩岸平衡者」，變成了「危機促成者」，且當前美中台三邊關係過度聚焦在軍事鬥爭，不太重視經濟，這很不健康，也非常危險。

民主文教基金會昨舉行「美國霸權的衰退和墮落」研討會。民主文教基金會創辦人關中在開場演講表示，兩岸問題的癥結，是美國製造台海危機，打壓中國大陸，阻止大陸超越美國，美國雖聲明台海現狀不容改變，但卻是「改變現狀者」。

關中認為，台海問題並非無解，除了美國要尊重一中原則、大陸堅持和平統一，台灣也要放棄反中抗中，「要以和平為前提發展，不喊統也不喊獨」。

趙建民就當前美中台關係提出三點特性。一，由於美國的聯手制中，其角色已從兩岸關係平衡者，變成「危機促成者」，在此背景下，2021年1月，美國駐聯合國大使在訪台行程中折返，加上去年8月、今年4月，兩年多來已發生三次「台海危機」。其次，當前美中台關係看起來完全聚焦在軍事鬥爭，這很不健康，每次美國客人訪台，或蔡英文總統日前會見美國眾院 議長麥卡錫，都是在談軍售，兩岸也好像在做軍備競賽，這樣的兩岸政策非常危險。

第三，趙建民說，儘管過去30年，經濟在美中、兩岸關係扮重要角色，但現在似已不太受重視，美國要「脫鉤斷鏈」，台灣政府也不重視兩岸經濟。他以副總統賴清德獲民進黨提名 角逐總統為例，提名演說完全沒有經濟，政府也未提兩岸經濟的發展戰略。

淡江大學國戰略所副教授李大中說，每個國家的出發點，都是以自己利益極大化為考量，很奇怪的是，美台關係在美國國內都是很健康的辯論，怎麼在台灣就成「疑美論」了？儘管美國把北京 視為地緣政治最大對手，但雙方均認為必須溝通，美中尚且如此，台灣也不應偏廢兩岸政策，否則就是不願面對現實。