法國國民議會友台小組訪台 博多黑：展現對台友誼

法國國民議會友台小組成員17日抵台訪問，法國國民議會友台小組主席博多黑（中）於機場發表談話。（記者黃仲明／攝影）

法國國民議會友台小組主席博多黑率該小組成員一行4人，於17日上午7時09分搭機抵達桃園機場，將展開為期4天的訪台之旅，成員除了主席博多黑外，還包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波、外委會副主席艾畢雍及議員樂格佩。博多黑發表談話時表示，這次訪台就是要展現法國國民議會對台灣的友誼。

博多黑在桃機發表談話並透過翻譯表示，很高興可以再度訪台，很榮幸在法國時可以接待立法院副院長蔡其昌率領的代表團，並共同出席世界台灣商會聯合總會（世總）第29屆年會。他強調，台法不是只有經貿的關係，法國對台灣的政策沒有改變，法國支持維持現狀，法國是反對封鎖的，這一次訪台就是想要展現法國國民議會對台灣的友誼。

議員樂格佩指出，這次訪台的目的，很重要的是再次確定台法間的友誼，而且想要跟台灣人民說，台法間有很多共享的價值，像是民主、自由、人權等，相信此行可向台灣學習到很多東西。

由於法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）日前說歐洲不該捲入台海衝突，也不應為美國附庸，媒體詢問法國對台立場是否因此改變？博多黑回應，這次訪台跟馬克宏造成的風波無關，友台小組很早就開始在籌備今天的訪問，他也強調「台法之間沒有誤解」，法國對台灣的政策沒有改變，台灣有事，就是全世界有事，從上周法國派出軍艦航行台海就可看出，法國政府對這個地區的立場就是維持現狀，這次訪台要展現的就是「法國對台政策沒有改變」。