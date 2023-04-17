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法國國民議會友台小組訪台 博多黑：展現對台友誼

記者黃仲明／桃園機場17日電
法國國民議會友台小組成員17日抵台訪問，法國國民議會友台小組主席博多黑（中）於機場發表談話。（記者黃仲明／攝影）
法國國民議會友台小組成員17日抵台訪問，法國國民議會友台小組主席博多黑（中）於機場發表談話。（記者黃仲明／攝影）

法國國民議會友台小組主席博多黑率該小組成員一行4人，於17日上午7時09分搭機抵達桃園機場，將展開為期4天的訪台之旅，成員除了主席博多黑外，還包括國民議會外委會副主席兼友台小組副主席柯拉波、外委會副主席艾畢雍及議員樂格佩。博多黑發表談話時表示，這次訪台就是要展現法國國民議會對台灣的友誼。

博多黑在桃機發表談話並透過翻譯表示，很高興可以再度訪台，很榮幸在法國時可以接待立法院副院長蔡其昌率領的代表團，並共同出席世界台灣商會聯合總會（世總）第29屆年會。他強調，台法不是只有經貿的關係，法國對台灣的政策沒有改變，法國支持維持現狀，法國是反對封鎖的，這一次訪台就是想要展現法國國民議會對台灣的友誼。

議員樂格佩指出，這次訪台的目的，很重要的是再次確定台法間的友誼，而且想要跟台灣人民說，台法間有很多共享的價值，像是民主、自由、人權等，相信此行可向台灣學習到很多東西。

由於法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前說歐洲不該捲入台海衝突，也不應為美國附庸，媒體詢問法國對台立場是否因此改變？博多黑回應，這次訪台跟馬克宏造成的風波無關，友台小組很早就開始在籌備今天的訪問，他也強調「台法之間沒有誤解」，法國對台灣的政策沒有改變，台灣有事，就是全世界有事，從上周法國派出軍艦航行台海就可看出，法國政府對這個地區的立場就是維持現狀，這次訪台要展現的就是「法國對台政策沒有改變」。

外交部昨天發布新聞稿表示，博多黑在台期間將晉見副總統賴清德，拜會立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、數位發展部長唐鳳及經濟部政務次長陳正祺等政府首長，並接受游錫堃及外交部政務次長李淳款宴；另與在台重要法商及法僑社群互動，並參訪台灣相關文經建設。

率領台灣14名立委赴法參訪的立法院副院長蔡其昌，回程與博多黑同班飛機，同行立委邱...
率領台灣14名立委赴法參訪的立法院副院長蔡其昌，回程與博多黑同班飛機，同行立委邱議瑩、林楚茵、莊競程也一同出席迎接。（記者黃仲明／攝影）

馬克宏 社群 賴清德

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