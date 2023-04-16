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辜汪會談30周年 夏立言：證明九二共識存在與功能

記者廖士鋒／台北16日電
辜汪會談30周年青年座談會，國民黨副主席夏立言（中）等人出席。（記者廖士鋒／攝影）
辜汪會談30周年青年座談會，國民黨副主席夏立言（中）等人出席。（記者廖士鋒／攝影）

辜汪會談即將迎來30周年，國民黨大陸部、青年部等單位昨天共同舉辦青年座談會，國民黨副主席夏立言強調，當年沒有一中各表就不會有九二共識，也不會有辜汪會談，而辜汪會談證明九二共識存在與功能。

夏立言在座談會中指出，前總統馬英九日前訪陸提到中華民國、總統官銜等，充分證明辜汪會談後開啟的兩岸交流對話，有建設性與延續性。夏立言提到，「當年沒有一中各表就不會有九二共識，也不會有辜汪會談」。他還表示，自己去年頂著龐大壓力出訪大陸獲得不錯成果後，「今年2月出訪反對聲音就明顯少得多，反映民意對改善兩岸關係期待」。

而前海基會副董事長高孔廉則提到他曾親身參與九二年協商以及辜汪會談。他指當初有九二共識就是因為台方反對大陸的「一個中國原則」，在香港會談失敗後，兩岸當年11月透過函電往來達成「一中各表」共識，是月底大陸就建議兩會舉行會談。而為了使辜汪會談雙方都能各坐在右側（傳統上以右為尊）簽兩份協議，所以創造了第四份協議（辜汪會談共同協議），「可以想像到，雙方對於對等尊嚴的堅持非常要求」。

他指出，此次馬英九訪陸許多表述，大陸方面沒有表示不同意見，就是「默認」。他認為兩岸政治爭議，「簡單的事情複雜化、清楚的事情模糊化就解決了」。

就兩岸緊急事件解決的機制，夏立言與海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢分別舉出1993年大陸南航、廈航遭劫機到台事件，以及2014年高鐵炸彈客事件，台方與陸方分別在短短幾小時內遣返、移交人犯為例，還有2015年M503航線陸方兩度西移，都凸顯辜汪會談精神。

夏立言 馬英九 國民黨

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