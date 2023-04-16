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新聞眼／對抗vs.經濟紅利 綠大選年難題

記者 蔡晉宇
代表民進黨參選總統的副總統賴清德。（記者黃義書／攝影）
代表民進黨參選總統的副總統賴清德。（記者黃義書／攝影）

兩岸交流近幾年近乎中斷，表面上是疫情，但大家都明白，實際上根本原因，還是政治敵意，北京早在新冠疫情爆發之前，就片面禁止陸客到台灣自由行，即是例證。如今兩岸庶務性交流眼看有「春暖花開」的可能，雙方都應拿出更大善意，避免讓軍演等狀況節外生枝，特別是民進黨政府如何在「對抗」與「經濟紅利」間抉擇，也成了大選年無法迴避題目。

兩岸間的敵意螺旋在今年初看到了變化。春節前，陸方首先發球，戰術從「棍棒」變成「胡蘿蔔」，由國台辦首先促成中斷三年的金馬小三通復航，年後再呼籲兩岸航點復航；台方順勢接球，陸委會一個月後正式宣布，恢復部分航點。

台方對庶務性交流的態度絕非偶然，這從去年底蔡英文總統喊出600萬觀光客訪台就可略窺，因為這數字若少了陸客，無疑是怎麼樣也兜不起來。沒說出口的潛台詞即是，「疫後經濟復甦仍少不了大陸市場」。

再看到將代表民進黨參選總統的副總統賴清德，同樣每回講到兩岸論述時，必會強調未來不會放棄任何和平的機會，將秉持對等尊嚴，自信地展開交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同增進兩岸人民的福祉。

民進黨政府大方向順應陸方「胡蘿蔔」政策，祭出有別於2019年強硬與對岸對抗的路線，著眼點除了經濟紅利外，尚有「一個巴掌拍不響」，陸方放軟之際，民進黨若過於強調對抗，恐不利於大選選情的政治考量。

兩岸領導階層都釋出了繼續恢復庶務性交流的方向，但如「蔡麥會」、軍演等事件發生，馬上傳出交流受阻消息，凸顯出的是雙方各有盤算、互信仍相當薄弱，兩岸間要建立良性互動機制仍道阻且長。

民進黨 疫情 北京

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