蔡訪美+陸軍演 兩岸觀光再生變 全年600萬人訪台恐跳票

陸委會、國安團隊與行政院原本沙盤推演，6月重啟兩岸觀光，但恐再生變數。圖為桃園機場入境旅客。（記者季相儒／攝影）

邊境解封已數月，兩岸觀光 卻停滯，蔡政府3月初恢復兩岸13個定期航點、包機航點後，恢復兩岸觀光交流似乎露曙光。綠營知情人士表示，原本沙盤推演，6月兩岸重啟觀光，因為蔡英文 總統4月過境美國與眾院議長麥卡錫會晤，解放軍軍演抗議後，兩岸重啟觀光恐再生變數，全年600萬人次訪台旅客恐難達標。

本報系聯合報報導，兩岸重啟觀光卡關，最直接的影響是全年訪台旅客目標將跳票。綠營人士指出，外界多關注到交通部今年喊出全年600萬人次的訪台旅客目標，但其實早在去年底蔡英文總統召開國安高層會議時，七項結論中的其中之一，就已拍板要加速國際觀光客訪台，並以600萬人次為目標。

綠營人士說，交通部依循的是蔡英文總統喊出的振興疫後經濟重要一環，若少了陸客，單靠其他觀光客市場，目標難達成，恐讓蔡英文的承諾跳票。

兩岸目前除原先直航點外，已在3月初再恢復10個定期航點及13個包機航點。但據了解，旅遊業者近期向立委陳情，提出資料顯示，近一個月來，10個定期航點裡，航空公司申請數目不到總額一半，包機數量更少。

業者向立委陳情主旨明確指出，政府「禁團令」未解，沒有旅客，兩岸直航班機和包機自然沒人坐，且除傳統觀光團，疫情前兩岸仍維持的民間交流量能，如企業界、藝文團體、宗教等交流，也多透過組團模式訪台，目前同樣卡關在主管機關不放行，看似恢復航點的經濟紅利，卻讓業者看得到吃不到。

中華民國 旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，雖然兩岸開放觀光應循序漸進，但前提是雙方都要說話算話、有來有往，希望開放進程可以再快一點。隨著口罩政策解禁，若台灣率先邁開大步開放赴陸旅遊，相信對岸也會有所回應。

不過，兩岸觀光何時開放的問題，兩岸政府互相指責。大陸官方已多次表示，民進黨當局禁止大陸居民赴台，禁止台灣旅行社經營赴大陸團隊旅遊業務，迄未改變。陸委會則稱，大陸1月、3月恢復公布試點出境旅遊團，都未包括台灣。