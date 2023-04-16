我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

觀察站／不遵憲法 誰在破壞台海現狀？

記者 陳言喬
解放軍徐州艦在台灣以東海域進行戰備警巡。（取材自中國軍網）
解放軍徐州艦在台灣以東海域進行戰備警巡。（取材自中國軍網）

進入4月，兩岸乍暖還寒，大陸對台新一輪軍演，還加碼啟動對台貿易壁壘調查。台海緊張，多國元首政要呼籲台海和平，反對改變台海現狀，台灣要如何維持現狀不被「兵臨城下」，是全球關心的大事。

連日來有多國領袖或政要訪問大陸，法國總統馬克宏說，法國支持台海維持現狀，尋求和平解決局勢的辦法。歐盟執委會主席范德賴恩說，支持台海穩定，強調任一方均不應以武力或威脅方式改變台海安全現狀。德國外長貝爾伯克在到訪大陸前稱，不接受片面改變台海現狀、反對軍事衝突升級。

其他更如美、日等國，以政治與軍事實際行動支持台灣，努力維持台海的「現狀」。

當然，也有傾向中國大陸，支持維護一中政策「現狀」的國家，包括新加坡總理李顯龍3月底訪京時說，「世界上幾乎所有國家都認可世界上只有一個中國，台灣問題是中國的內政」。

大家都說要維護現狀，但「現狀」的定義是什麼，誰又在破壞「現狀」，恐怕仍是各說各話，成了「雞生蛋或蛋生雞」的問題。

解放軍對台軍演，機艦跨越「海峽中線」，在台海周遭設立禁航區，航母跑到台灣東側海域演訓艦載機起降等，西方多數國家與台灣認定大陸是對台施壓，意圖以武力破壞現狀。

但大陸則反指是台灣先破壞現狀，不承認九二共識，搞兩國論，又「倚美謀獨」，充當美國棋子；還批美國掏空一中政策，破壞中美三公報精神，「以台制華」，美台才是改變現狀的始作俑者。

要解決這困境與危機，不少專家學者都建議應回歸台灣民意目前仍居多數的中華民國立場。馬英九前總統在湖南挑戰大陸的底線，講「我們的國家分成兩個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」

馬意圖以中華民國的憲法高度來框住大陸，大陸接不接受是另一回事，但至少提出一個避免兩岸走向戰爭的參考之道，或試圖墊高台灣與大陸的對等地位，以待來日、以待後續。

早在2016年2月，在蔡英文當選第一任總統後不久，時任大陸外長的王毅就提出希望蔡英文遵守「他們自己的憲法」之說。但七年下來，台灣丟了九個邦交國，海峽中線被突破，兩岸人民彼此仇視，孰以致之？

中華民國 一中政策 蔡英文

上一則

「台客不來 陸客不能來」 金馬觀光雪上加霜

下一則

新聞眼／對抗vs.經濟紅利 綠大選年難題

延伸閱讀

德外長關注台海 中外長秦剛：台獨跟和平水火不容

德外長關注台海 中外長秦剛：台獨跟和平水火不容
黑白集／老是狀況外 王美花、吳秀梅太失職

黑白集／老是狀況外 王美花、吳秀梅太失職
藍委批賴清德投機 喊獨又想擁抱中華民國

藍委批賴清德投機 喊獨又想擁抱中華民國
陸查貿易壁壘 商總籲政府正視 經部未超前部署 在野轟無能

陸查貿易壁壘 商總籲政府正視 經部未超前部署 在野轟無能

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製