觀察站／不遵憲法 誰在破壞台海現狀？

解放軍徐州艦在台灣以東海域進行戰備警巡。（取材自中國軍網）

進入4月，兩岸乍暖還寒，大陸對台新一輪軍演，還加碼啟動對台貿易壁壘調查。台海緊張，多國元首政要呼籲台海和平，反對改變台海現狀，台灣要如何維持現狀不被「兵臨城下」，是全球關心的大事。

連日來有多國領袖或政要訪問大陸，法國總統馬克宏說，法國支持台海維持現狀，尋求和平解決局勢的辦法。歐盟執委會主席范德賴恩說，支持台海穩定，強調任一方均不應以武力或威脅方式改變台海安全現狀。德國外長貝爾伯克在到訪大陸前稱，不接受片面改變台海現狀、反對軍事衝突升級。

其他更如美、日等國，以政治與軍事實際行動支持台灣，努力維持台海的「現狀」。

當然，也有傾向中國大陸，支持維護一中政策 「現狀」的國家，包括新加坡總理李顯龍3月底訪京時說，「世界上幾乎所有國家都認可世界上只有一個中國，台灣問題是中國的內政」。

大家都說要維護現狀，但「現狀」的定義是什麼，誰又在破壞「現狀」，恐怕仍是各說各話，成了「雞生蛋或蛋生雞」的問題。

解放軍對台軍演，機艦跨越「海峽中線」，在台海周遭設立禁航區，航母跑到台灣東側海域演訓艦載機起降等，西方多數國家與台灣認定大陸是對台施壓，意圖以武力破壞現狀。

但大陸則反指是台灣先破壞現狀，不承認九二共識，搞兩國論，又「倚美謀獨」，充當美國棋子；還批美國掏空一中政策，破壞中美三公報精神，「以台制華」，美台才是改變現狀的始作俑者。

要解決這困境與危機，不少專家學者都建議應回歸台灣民意目前仍居多數的中華民國 立場。馬英九前總統在湖南挑戰大陸的底線，講「我們的國家分成兩個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們中華民國，都是中國。」

馬意圖以中華民國的憲法高度來框住大陸，大陸接不接受是另一回事，但至少提出一個避免兩岸走向戰爭的參考之道，或試圖墊高台灣與大陸的對等地位，以待來日、以待後續。

早在2016年2月，在蔡英文 當選第一任總統後不久，時任大陸外長的王毅就提出希望蔡英文遵守「他們自己的憲法」之說。但七年下來，台灣丟了九個邦交國，海峽中線被突破，兩岸人民彼此仇視，孰以致之？