金門縣長陳福海 率宮廟代表近300人廈門進香

金門各宮廟代表近300人，15日搭乘小三通前往廈門參加海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，各宮廟的保生大帝神像同行搭船「與神同行」。（圖：讀者提供）

小三通重啟後，金門縣長陳福海昨天首度帶領金門各宮廟代表近300人，經小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，這是新冠肺炎疫情 後，金門首場大型宮廟大陸進香活動，幾乎各宮廟的保生大帝神像也一起同行，讓水頭碼頭熱鬧滾滾，「神」氣十足。

陳福海偕妻子許梨羡、副縣長李文良和縣府局處首長搭乘客船從金門前往廈門，展開為期3天的宗教交流行程，同行信眾都相當開心，直說兩岸的宗教文化交流受疫情中斷3年，如今解封了，當然要回青礁慈濟祖宮祭拜，祈求神明護佑風調雨順、國泰民安。

陳福海表示，很高興看到疫情解封、兩岸逐漸恢復交流，這次能與金門各宮廟信徒一起到廈門進香，他心懷滿滿的感恩，希望此行圓滿順利。

此行重頭戲是第16屆海峽兩岸保生慈濟文化節，將於今天登場，預計上午9點舉行保生大帝頌典儀式及開幕式，11點將由金門各界聯合祭拜海滄保生大帝慶典儀式，將由陳福海擔任主祭官。

據了解，廈門海滄青礁慈濟宮始建於南宋紹興21年（西元1151年），歷代均有重修、重建，現在保留的是清代古建築風貌。青礁慈濟宮是廈門規模最大的民間信仰場所和重要的歷史文化古蹟 ，宮中供奉保生大帝，是北宋名醫吳真人，名吳本，他生於白礁，即今龍海角美，羽化青礁，一生行醫普濟眾生，民間奉為醫靈真人，尊稱大道公。