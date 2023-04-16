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大屋頂下／白石鎮的紅地毯 從中華民國走回中國

聯合報／黃年

3月27日，馬英九偕大九學堂一行抵達上海浦東機場，未見禮賓的紅地毯。其實，這條「紅地毯」是在五天後鋪在湘潭縣的白石鎮。

4月1日，馬英九赴白石鎮祭祖。迎賓者將通往墳塋的水泥田埂，用紅色木板架起蜿蜒約兩百公尺的棧道加以拓寬，這才是足可載諸史冊的一條別開生面的「紅地毯」。

馬英九此行有兩個身分。一個是在祖塋前抆淚體證父祖「家庭教育沒有失敗」的馬家兒孫，一是在中山陵動議「和平／奮鬥／振興中華」的兩岸共好倡議者。此行他在這兩個身分的表現，都配值走在紅地毯上。

這是一趟「謁祖尋根」之旅。謁四個「祖」，尋四個「根」。

一、白石鎮祭祖：幾度提及「慎終追遠／民德歸厚」、「祖澤與孝思」。馬英九在爺爺墳前的泣淚，多多少少也觸動了天下父母及兒女的心思。無忝爾所生，幾人能夠？

二、中山陵謁陵：這是對中華民國的謁祖尋根。謁陵後，馬英九發表談話，先將講稿的近四十個字的標題逐字唸出：「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」。

就此，將南京中山陵的中華民國，與民國112年今天在台灣的中華民國聯結。此後，在他的談話中，「中華民國／三民主義／五權憲法／中華民國憲法／中華民國總統／憲法一中／一國兩區／原汁原味的九二共識／兩岸隔海分治」等符號及概念就陸續開閘而出。中華民國，根自大陸；中華民國，花果在台灣。這應是馬英九想表達的意識。

三、聯結兩岸共同的祖與根：此次行程的兩條主線，是以中山陵及南京總統府串起來的「中華民國行程」，與各地抗戰史蹟串起來的「抗戰史行程」。因而，此行不但是中華民國在大陸的歷史尋根，其實也是中華民國與中華人民共和國的共同歷史溯源。因為，中共也是出生自中華民國。

中共迄今仍自稱是「孫中山最忠實的繼承者」；中共也必定承認，艱苦抗戰的勝利是由全民以中華民國共同贏得。馬英九想說的是，中華民國在孫中山及抗戰時皆是中華民國，則今天中華民國一一二年的中華民國，當然仍是中華民國。這是兩岸必須誠實面對的從未斷裂的共同歷史與事實。中華民國（包含辛亥革命與抗戰等）其實是兩岸共同的根源。

四、中華民族的謁祖尋根：兩岸撕裂，「中國／中國人／中華民族」皆成尖銳及衝突的語詞，馬英九此行則將「炎黃子孫／中國／我們中國人／兩岸中國人」說得理所當然。

許多人注意到馬英九面邀大陸高校生來台灣參與祭孔，他是在表示，台灣其實有較大陸更「中國」的中國元素。

馬英九更轉化孫中山的遺囑「和平／奮鬥／救中國」為「和平／奮鬥／振興中華」，有了時代性，也使我想到習近平的「三大倡議」。

馬英九說的「和平」可說是「兩岸和平倡議」，可比對習近平的「全球安全倡議」。馬的「奮鬥」是「兩岸發展倡議」，可比對習的「全球發展倡議」。馬的「振興中華」甚至可視為與習的「中華民族偉大復興」對應，是「兩岸文明倡議」，可比對習的「全球文明倡議」。

如果將馬的「和平／奮鬥／振興中華」與習的「中華民族偉大復興」相對應，兩岸會有更高遠的各自與共同的空間。

大陸有人批評馬「只說和平，不談統一」，但「振興中華」卻是一個可以高於並大於「統一」的概念。

振興中華，可以和平統一，但也可以雖未統一，但和平發展。

綜上所述，馬英九這趟謁祖尋根之旅，主要想呈現的也許是如前文所說：中華民國，根自大陸；中華民國，花果在台灣。台灣不要自己斬了根，大陸不可滅殺了花果。

馬英九此行能將「中華民國」展開到這樣的程度，令許多人感到驚奇；相對而言，接待方中共能讓馬英九將中華民國揮灑到這種程度，尤其令更多人驚異。

聯合新聞網專欄《重磅快評》指出：這意味著北京已經領略，台灣人民必須藉由「中華民國」而不是「中華人民共和國」走回「中國」。若不由此徑，台灣人民反將走向台獨。

亦即，中共應已警覺，兩岸當前重中之重，是在必須維持中華民國。

馬英九當然更看清了這樣的情勢。馬此行的操作即可視為嘗試將中共從「中華人民共和國路徑」轉向「中華民國路徑」的引導。

這如同我主張了逾卅年的「杯子理論」：中華民國是杯，台灣是水；杯在水在，杯破水覆。

台獨與中共都不要打破這只杯子。

馬英九此行已將藍綠紅三方都帶進了深水區。藍若不能藉此情勢建立以「一中各表」為主軸的兩岸論述來說服選民，恐怕再難有翻身的可能。綠若仍以否定「中國／中國人／中華民族／四九年以前的中華民國」的台獨意識為政治基調，而將「和平保台」實際上操作成「和平保台獨」，則兩岸勢將一路走到黑。「台獨與和平水火不容」，民進黨可以討厭王滬寧的這句話，但不能不思考這句話的真實性。

所以，馬英九的「中華民國路徑」，不但是說給中共聽的，更是說給藍綠聽的。

馬英九的操作可能超過了中共的預料，但因此也許已將中共推到進退兩難的處境。如果中共嘗試採行「中華民國路徑」，勢須有一個內外操作的大轉彎，顯非輕易。反之，如果仍堅持「中華人民共和國路徑」，則必須設法否定甚至斬斷馬英九此行效應的發酵發展。

中共若對馬英九此行改採否定的看法，即不但是與馬英九這個重要的（甚至是唯一的）兩岸介面人物的破裂，甚且是宣告與「中華民國路徑」的最後破裂，也是與台灣現存的寄望以「中華民國」與「中國」維持和平共好關係的反台獨民意的破裂。台灣必定走向「懼統容獨」之路。

中共如今不止是要回應馬英九，而是必須回應：台灣還有沒有中華民國？台灣還要不要中華民國？

面對馬英九指出的「中華民國路徑」，中共是要抽刀斷水？還是順水推舟？

看過馬英九此行，《大屋頂下》愈加希望藍綠紅三方能共同推進「新型兩岸關係」。舊的兩岸關係是「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」，新型兩岸關係則是「中共與台灣共同維持中華民國的兩岸關係」。

兩岸要從中華民國走回中國，中華民國本是來自中國。

中華民國 馬英九 中共

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