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巴拉圭民調領先總統候選人 再喊與台斷交

台灣新聞組／台北16日電
台灣與前友邦宏都拉斯才斷交不久，現在南美洲邦交國巴拉圭也傳警訊。(本報資料照片)
台灣與前友邦宏都拉斯才斷交不久，現在南美洲邦交國巴拉圭也傳警訊。(本報資料照片)

巴拉圭大選進入倒數兩周，民調領先的親中派候選人艾里格里日前再度表態指出，他若勝選可能與台灣斷交，因為台灣近來給非邦交國的好處，多於提供給巴拉圭等邦交國的援助。一群巴拉圭工程師發表公開聲明指出，台灣巴拉圭科技大學的數以百計學生都對此事感到擔心。

中央社報導，巴拉圭國家報（La Nacion）13日指出，艾里格里的主張已引發巴拉圭台灣獎學金學生的恐慌，一群巴拉圭工程師發表聯合聲明反對與台灣斷交，認為此舉將對巴國教育界帶來嚴重衝擊，包括可能造成台灣巴拉圭科技大學（Taiwan Paraguay Polytechnic University）關門。

巴拉圭30日將舉行總統大選，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月即曾拋出將轉與中國大陸建交的主張，他12日接受當地電視Telefuturo專訪時重申，他若勝選可能結束與台灣超過60年的邦交。

艾里格里在電視專訪中表示，若巴拉圭繼續承認台灣，就得失去與中國結盟帶來的投資利益，但「看不到台灣付出同樣的努力」，巴拉圭目前是承認台灣的最大國家，台灣卻寧可給其他非邦交國更多投資，不願給巴拉圭較多援助，連帶造成亞洲盟友在巴拉圭的援助合作案都大幅減少。

艾里格里考慮與台斷交的發言引起不少巴拉圭台灣獎學金學生及家長的憂慮，一群巴拉圭工程師更發表公開聲明指出，台灣巴拉圭科技大學的數以百計學生都對此事感到擔心，此外還有許多領取台灣獎學金，赴台就讀的巴拉圭學生，也壟罩在前途未卜的陰影之下。

巴拉圭國家報報導，巴國工程師在聲明中呼籲艾里格里審慎考量與台灣的邦交關係，以及此一決定在國際領域可能帶來的後果，巴拉圭台灣獎學金學生與家長已在社群網路串連，公開表達對艾里格里擬與中國建交的不滿。

台灣駐巴拉圭大使館連日在推特（Twitter）發布台灣帶給巴拉圭的各項利多消息，包括台灣去年底開放進口巴拉圭豬肉，今年1月首批貨櫃運往台灣後，根據3月統計，台灣已被定位為採購巴拉圭豬肉「每公斤價格最優」的首要市場。台灣知名牛肉麵也開始用巴拉圭牛肉當原料，象徵台巴雙方因「理念價值與美味」緊密連結。

駐巴拉圭使館13日貼出一位巴拉圭學生前往台灣軍事學院受訓的送機照片，強調台灣與巴拉圭的雙邊關係正「持續深化中」。

邦交 投資 社群

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