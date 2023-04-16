新聞評論／當大陸終結讓利 台灣農業還剩多少底氣

台灣長期以來禁止中國大陸多項農工產品進口，大陸商務部4月12日宣布，將展開貿易壁壘調查。台灣目前從大陸進口最大宗的農產品為中藥材。(本報資料照片)

中國大陸商務部宣布對台灣長期貿易限制措施展開貿易壁壘調查，共涉及2455項的農工紡織商品，農產品是其中核心項目。兩年前開始，陸方以食安、檢疫等理由陸續暫停進口台灣農漁產品，但農委會主委陳吉仲除了以政治性語言抗議外，其餘毫無作為，一旦大陸全面終結單方面讓利的時代，台灣農業還剩多少底氣？

兩岸貿易長期處於不對等的狀態，台灣多數農產品都可銷往對岸，還享有檢疫、快速通關等各項便利，才造就過去鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚等九成以上外銷都集中大陸；大陸對台開闢「綠色通道」，反觀台灣對大陸築起貿易高牆，不僅對830項農產品設限，更禁止1000多項工業產品銷台，卻向全球市場進口，根本完全違反WTO 原則。

尤其馬政府簽訂ECFA後，台灣可說享盡大陸讓利的好處，包括連年巨額貿易順差，這也就是為何民進黨 在野時，被蔡英文說成糖衣毒藥、揚言執政後要公投廢止的ECFA，上台後不僅「概括承受」，對大陸貿易依存度還愈來愈高。但民進黨卻又高舉抗中保台，逮到機會便要羞辱、醜化對岸，緊挨美國甘為大國博弈下的馬前卒，難怪挨批「又要罵又要拿」。

台灣長期對陸設下重重貿易壁壘，但當對岸從兩年前開始陸續暫停進口台灣農漁產品，陳吉仲的制式反應，除了批評對岸政治操作、違反國際貿易原則，更動不動揚言要告上WTO，但從鳳梨到石斑魚，最後都無聲無息。農經學者出身的陳吉仲當然清楚，兩岸間確實存在不對稱貿易，但被不公對待的是對岸，真要講法論理，台灣根本站不住腳。

然而，除以政治語言回擊外，陳吉仲對改善農業體質、提升競爭力卻毫無作為。就以近日價格崩跌的鳳梨為例，農委會一再宣稱已成功轉移外銷市場，事實上，過去台灣每年鳳梨外銷有4、5萬噸，前年陸暫停台進口，當年剩下不到3萬噸，去年更只剩2萬1000噸，根本未移轉原銷陸的數量，才導致鳳梨價格只剩成本的一半，農民血本無歸。

當初陸方以多次查獲介殼蟲且未獲改善為由暫停進口台灣鳳梨，陳吉仲先是嗆聲要求「拿出科學證據」，後來更稱「蒸熏即可解決」。農委會繼而祭出高額補貼方式改銷日、星等地，創造「開拓多元市場」假象。但這種短線操作方式，既沒有事先好好針對輸入國當地消費喜好調查、規格化契作，還因爭食補貼造成搶收亂象，屢傳出鳳梨「黑心」、品質不穩等現象，自砸招牌，導致前年進口273噸的新加坡 ，去年只剩42公噸，幾乎失去了星國市場，日本也多次傳出鳳梨「黑心」事件而退運。

至於去年6月多次被陸方查出禁藥殘留而暫停進口的石斑魚，當時不僅扯出業界長期「借牌文化」，更被揭露多數養殖場未登記的沉痾，到現在解決了多少？為去化石斑魚，行政院去年下半年還花了6億元（台幣，約1970萬美元）補助各校「班班吃石斑」，沒想到不久就因供貨不穩，變成「班班等石斑」。農委會這種急就章、只求解決眼前問題的鋸箭法，也難怪台灣的農業永遠無法升級。

除外銷無方，台灣更面臨缺蛋缺雞缺豬等供需失衡，農委會解方卻僅剩專案進口救急，此皆肇因於長期政策失靈。諷刺的是，雖然全民痛苦指數飆高，陳吉仲官運似乎不受影響，正坐等當上首任農業部長。然而，一旦大陸不再對台讓利，這幾年在農委會只剩補貼政策以及動輒干預市場價格下，體質早已羸弱不堪的台灣農業會如何，真令人不敢想像！