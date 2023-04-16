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大陸經由WTO查貿易壁壘 經濟部表意外

記者鍾泓良／台北16日電
經濟部表示，台灣WTO代表團在台灣時間13日收到大陸WTO代表團通知；由於過往大陸從未透過WTO管道反映經貿議題，確實相當意外。（路透資料照片）
經濟部表示，台灣WTO代表團在台灣時間13日收到大陸WTO代表團通知；由於過往大陸從未透過WTO管道反映經貿議題，確實相當意外。（路透資料照片）

中國大陸商務部日前宣布調查台灣對大陸產品所設貿易壁壘，總計產品共2455項。經濟部表示，台灣WTO代表團在台灣時間13日收到大陸WTO代表團通知；由於過往大陸從未透過WTO管道反映經貿議題，確實相當意外。

據往例，大陸即便有經貿問題，但一向認為台灣貿易問題屬「內政」，不會透過WTO以會員國對會員國進行磋商；經濟部官員坦言，陸方反映管道與原本判斷有落差。

對於接下來的動作，官員指出，陸方將在六至九個月開始調查，相關談判部分會交由行政院經貿談判辦公室（OTN）進行，經濟部、農委會會對工業及農業產品等進行產業影響評估。

OTN總代表、行政院政務委員鄧振中受訪證實，台灣WTO代表團已收到大陸代表團通知，並說台灣與其他國家在處理反傾銷調查等貿易爭端時，透過WTO管道溝通相當正常；至於大陸是否首次透過WTO反映經貿問題，他還要再了解。

據貿易局「開放中國大陸農、工產品進口項目統計表」，台灣未開放大陸產品項目約占全部貨品二成，產品包括肉品、酒類、水果、藥劑、紡織品及瓷磚等。

大陸12日宣布將調查台灣針對大陸產品的貿易壁壘，涉及2455項商品。針對調查完成後若對我進行報復手段，政府有何救濟方式。經濟部長王美花受訪說，陸方啟動貿易調查有一定時間，政府會進行沙盤推演決定如何因應。

廠商擔憂陸方大動作調查貿易壁壘，是否為「ECFA取消前置作業」，王美花在立法院答詢時回應，推斷此次調查仍是聚焦在2455禁止輸台產品，與ECFA早收清單無直接關聯。

經濟部貿易局日前發出聲明，兩岸經貿互動是互利互補，是區域間甚至是全世界供應鏈關鍵一環，對全球穩定繁榮至關重要。陸方不宜將貿易議題「複雜化」、「工具化」，干擾全球經濟發展。

WTO 商務部 供應鏈

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