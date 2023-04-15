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陸查貿易壁壘 商總籲政府正視 經部未超前部署 在野轟無能

台灣新聞組╱台北15日電
大陸日前宣布，將就台灣對陸貿易限制措施，展開貿易壁壘調查，內容包含2455項產品，外界擔心將會是對岸取消ECFA的前置作業。(本報資料照片)
大陸日前宣布，將就台灣對陸貿易限制措施，展開貿易壁壘調查，內容包含2455項產品，外界擔心將會是對岸取消ECFA的前置作業。(本報資料照片)

大陸宣布對台灣進行貿易壁壘調查，包括國民黨、民眾黨立委對經濟部長王美花一問三不知，毫無「超前部署」因應，再重砲轟無能；商總理事長許舒博則高分貝示警，指兩岸經貿依存度高、涉及層面廣大，呼籲政府不應該輕視此貿易壁壘調查，應立即成立跨部會專案小組來處理這個問題。

中央社報導，大陸商務部12日發布公告，將就台灣2455項商品進行貿易壁壘調查，涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品，調查持續最長9個月，最遲預計在明年1月12日結束。

許舒博表示，中國大陸是台灣最大的市場，占出口比重也近四成，順差金額也達千億美元，兩岸貿易涉及層面和範圍廣，一旦兩岸經貿出現問題，影響台灣行業很重，政府不能小看這件事情，否則很多產業將無所適從。

根據經濟部貿易局網站，2022年台灣對大陸出口金額達1211.1億美元，進口金額達839.9億美元。其中台灣對大陸出口的貨品類別，積體電路占比近五成最高，出口金額達575億美元。

許舒博指出，短期內開闢另一個市場取代大陸非常困難，但分散市場仍是台灣的必要目標；就他與大陸官方交流與溝通經驗，他不認為大陸要切斷兩岸經貿，因兩岸產業鏈是互補關係，一旦切斷不只影響台灣，大陸本身也受到衝擊，但也不能夠忽視。

媒體詢問大陸可能祭出反制措施，包含終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的早收清單，許舒博指出，台灣有600多項產品享有關稅讓利，民進黨曾認為ECFA對兩岸不利，但民進黨執政後，ECFA對兩岸經貿仍具重要性；許舒博並說，不認為ECFA會中斷，且再次重申政府應該要正視此事，進行跨部會討論因應當前挑戰。

台北中國時報報導，大陸貿易壁壘調查的2455項商品中，有關紡織品就有136項，紡拓會擔心，如果全面開放，台灣紡織業將受到嚴重衝擊，接下來GDP可能腰斬。

國民黨副發言人呂謦煒指出，無論是經濟部或農委會，毫無「超前部署」作為，只能放任事態逐漸惡化，對經濟部長王美花「一問三不知」，完全狀況外，也強烈質疑其根本無能為力，更對民進黨又改口稱願意與大陸「不設前提磋商」，認為蔡政府已中斷兩岸對話管道，這只是喊給民眾看而已。

商總理事長許舒博呼籲政府不應輕視，應立即成立跨部會專案小組因應。(記者曾學仁／攝...
商總理事長許舒博呼籲政府不應輕視，應立即成立跨部會專案小組因應。(記者曾學仁／攝影)

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