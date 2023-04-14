德國外長貝爾伯克訪大陸：反對片面改變台海現狀

德國外長貝爾伯克訪問中國大陸。(路透)

解放軍 環台軍演落幕後，德國 外長貝爾伯克首次出訪北京 ，她將利用此行關注台海情勢，表達歐洲反對片面改變台海現狀。

中央社報導，德國外交部長貝爾伯克13至15日首次出訪中國大陸，訪問天津和北京，發言人說，貝爾伯克此行將聚焦德中關係、台海局勢、俄烏戰爭、大陸人權狀況和暖化危機。

貝爾伯克啟程前表示，歐洲將大陸定位為夥伴、競爭者和體制對手，歐中關係的未來走向，將取決於中方選擇哪一條道路。

她說，大陸是德國最大的貿易夥伴，但也按自己的想像塑造全球秩序，如何在這兩者間找到平衡是雙邊關係的重點。

貝爾伯克強調，大陸跟以前不一樣了，因此她打算利用這次訪問認識新領導班子的路線，觀察政治控制與經濟開放之間的緊張關係。

關於歐中經貿，貝爾伯克延續歐盟執委會主席范德賴恩上月底對中政策演講的說法，指出經濟上與大陸脫鉤不可行，不過有必要減少單方面依賴的風險、即所謂的「去風險化」。

貝爾伯克強調，每天經過台灣海峽的貨運量占全球貿易50%，台海衝突升級將對全球經貿帶來可怕影響。因此，她會晤中方領導人時，將表達不接受片面改變台海現狀、反對軍事衝突升級的歐洲共同立場。

俄烏戰爭也是此行重點，貝爾伯克說，中方如何運用對俄羅斯的影響力，對全歐洲和歐中關係將有「後果」，她提醒中方身為安理會常任理事國對世界和平的責任。