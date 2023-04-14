新聞評論／馬克宏爭議言論背後 是堅持戰略自主

法國總統馬克宏(左)重申支持台海維持現狀與「一中政策」。（路透）

法國總統馬克宏 9日在從中國大陸返回巴黎的專機上接受媒體訪問，他表示不應該做美國的附庸與追隨者，強調歐洲的戰略自主，並且避免被捲入美中因台灣而起的衝突中。

馬克宏過去的發言多次引發爭議，2019年他曾說北約正在「腦死」；去年也表示，在烏戰和談時，需要提供俄羅斯 安全保證。但沒有一次比這次談話所引發的砲火更猛烈，他同時激怒了支持台灣的國家，以及擔心美國會因此不援助烏克蘭 的歐洲國家，批評他的聲浪至今未歇。

馬克宏訪陸時，陸方的接待超乎規格，而馬克宏也對他與習近平的談話很滿意，他認為已經影響了中國對俄羅斯的政策，塑造了對烏克蘭戰爭的共同立場。也許因為如此，他覺得也要對習在台灣的立場上體諒包容；更重要的是，他覺得歐洲不應該介入台海事務，這對歐洲是個陷阱，妨礙了歐洲建立戰略自主，「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。

這當然招致了猛烈的反擊，中東歐國家質疑馬克宏不能代表歐洲，而歐洲應該團結與美國站在一起抗衡俄羅斯與中國；西歐國家則批評馬克宏這次訪問是場公關災難，時機點也非常不好。尤其他的專機才剛剛離開中國大陸領空，東部戰區就宣布對台軍演3天；訪問內容發表時，正好配上軍演的新聞，只讓人覺得法國總統對北京妥協；他口口聲聲戰略自主，在烏戰爆發前還有點道理，但是現在歐洲完全依賴美國主導的北約對抗俄羅斯，還強調戰略自主就不合時宜了。

但馬克宏其實就是擔心戰爭的進展將會讓歐洲國家進退失據，所以他提醒歐洲人，戰略自主比以前更重要，而歐洲主要領導人都心知肚明，只是沒有人敢公開講出來。不能否認的現實是，烏克蘭的戰爭消耗太大，即使美國都沒有辦法支應，最新的機密文件顯示，烏克蘭的防空飛彈到五月就會打光，雖然現在美國兩黨一致支持支援烏克蘭，可是到了夏天，美國躲不過舉債上限的老問題，如何裁減支出，勢必成為兩黨對決的焦點。由於烏克蘭並不是美國人民關心的問題，而援助的金額又非常龐大，很可能是優先被砍的目標。

馬克宏的話雖然不中聽，卻是事實，美國的好意與援助，終有減少和結束的一天，屆時歐洲有能力補上美國的缺口嗎？或者如果烏克蘭被逼上談判桌，歐洲的立場是什麼？更何況未來一年美國政局詭譎，川普雖然被起訴，反倒增長聲勢，看起來會取得共和黨提名，川普如果勝選，歐洲怎麼辦？

法國自認可以主導歐洲，不能不從整個歐洲的立場來考慮，而不是被美國牽著鼻子走。尤其美國現在實力不比從前，在歐洲要靠北約盟國，在亞洲也要靠日本、澳洲；而且就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣，在中國大陸進犯台灣時，美國甚至希望能邀歐洲國家助拳。可是法國對「美國盟邦」這件事，是謹慎敏感的，而且點滴在心頭。2021年，美英澳突然宣布ＡＵＫＵＳ核潛艦合作，把法國傳統動力潛艦的合約撕毀，法國憤而召回駐美英澳3國大使；所以馬克宏說，法國是美國盟友，但不是奴隸附庸。

馬克宏的談話，台灣聽起來當然刺耳，但這是他從國家利益、戰略自主角度所得到的判斷，台灣可以反對，但是馬克宏所強調「戰略自主」的精神，是值得效法的，任何國家都不能仰賴美國的好意，法國如此，台灣亦然。(節錄自聯合報社論)