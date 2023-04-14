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法國總統馬克宏重申：支持台海維持現狀與一中

編譯徐榆涵／綜合報導
法國總統馬克宏(左)重申支持台海維持現狀與「一中政策」。（路透）
法國總統馬克宏(左)重申支持台海維持現狀與「一中政策」。（路透）

法國總統馬克宏12日在荷蘭澄清，法國對台灣的立場沒有改變，他支持台海「維持現狀」與美國和世界上大多數國家的「一個中國」政策，但他仍堅持對台灣安全問題的說法，強調作為美國盟友（ally）不代表成為「附庸」（vassal），法國不支持挑釁，也拒絕參加拉高台海緊張的口水戰。

馬克宏在荷蘭進行國是訪問，於阿姆斯特丹舉行的記者會上說：「身為美國盟友不表示要成為附庸，不意味我們可以不考量自身權利，也不等於必須跟隨盟國那些立場最強硬的人。」

馬克宏說，法國在台灣問題方面支持維持現狀，支持「一個中國」政策，尋求和平解決局勢的辦法。

馬克宏表示，雖然中國在台灣周邊軍演，一艘法國軍艦近日仍然行經台灣海峽，展現法國對這個區域的積極參與，「法國不支持挑釁，也不做政治白日夢。法國認為現狀、尊重與態度清晰是歐洲戰略自主之道」。

馬克宏說：「歐洲戰略自主（strategic autonomy）不再是一個概念，而是現實」。馬克宏長期主張歐洲應該和美中三足鼎立，但是中、東歐國家在俄烏戰爭爆發後，愈來愈相信歐洲的能源與安全必須仰賴美國，對馬克宏的發言反應不佳。

馬克宏上周結束中國大陸訪問後受訪時表示，升高台灣問題不符合歐洲利益，歐洲不該捲入台海衝突，也不該成為美國附庸，在台灣問題上跟隨美國的節奏和中國的過度反應，捲入美中日益加劇的對抗。

此話一出遭到各界抨擊。對於美國前總統川普批他「討好」中國，馬克宏表示，對川普的言論無話可說，「因為川普正參與了這場衝突的升級」。

馬克宏表示，他拒絕參與拉高台海緊張的口水戰，他聲稱美國總統拜登也持同樣立場，希望避免當前緊張局勢出現任何惡化。

馬克宏說，他在訪問大陸之前曾與拜登聯絡。他說，法美在「開放的印太地區」和台灣問題上有相同立場，包括支持「一個中國」政策。

法國一名外交官稍早告訴路透，馬克宏不想捲入美國國會共和黨領袖對台灣議題採取「拉高緊張」的策略。

法國經濟財政部長勒麥爾十二日對法新社表示，法國是美國「強大且可靠」的盟友，但持續與中國來往仍然很重要。

勒麥爾在華盛頓「國際貨幣基金」春季會議場邊表示，馬克宏多年來一直提倡歐洲自主性，「我們打算繼續做美國強大且可靠的盟友」，美國、法國和歐洲對與中國的關係採取「協調一致的態度」。

馬克宏 川普 拜登

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