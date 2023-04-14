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賴清德：保護台灣 但不放棄與中國大陸交流合作

記者翁唯真、曾增勳／桃園14日電
副總統賴清德13日直搗南桃園客家大本營，希望打破民進黨在客家選區艱困局面。(記者胡經周／攝影)
副總統賴清德13日直搗南桃園客家大本營，希望打破民進黨在客家選區艱困局面。(記者胡經周／攝影)

副總統賴清德昨到桃園參訪聽取倉儲業者閉門簡報，與會者轉述賴談話表示，「兩岸的情勢緊張，問題不在台灣」，過去民進黨為民主打拚，未來會為和平奮鬥。對於台灣如何和平保護自己，賴說，「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，要增強自己的力量、保護自己，但「我們也不放棄要跟中國大陸持續交流合作」。

賴清德昨前往衛福部立桃園醫院新屋分院、蘭園蜂業及世聯倉運公司參訪醫療、農業、倉運。他在醫院致詞時表示，22縣市應攜手向前，讓各區域均衡發展，中央和地方政府要深化合作，建立區域聯合自主平台，並針對偏鄉醫療、人口老化等問題推出政策解決，也希望讓青年返鄉工作。

賴清德第三站至世聯倉運公司聽取業者簡報，簡報場合未開放媒體採訪，與會者轉述賴的談話表示，台灣對世界來講太重要，台灣不大，但我們是「好國好民」，是國際社會正能量，對自己要有信心。

賴說，中國雖在台海軍演，但各國貴賓絡繹不絕來台表達支持，美國前總統雷根曾說懦弱是最大挑釁，台灣應增加力量保護自己，並和國際夥伴一起團結，不被侵略。

賴說，「我們也不放棄要跟中國大陸持續交流合作，我們不希望他們侵略我們，我們也沒有意思要反攻大陸」，希望大家展現自信好好相處，以對等、尊嚴原則來往。

賴清德 民進黨

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