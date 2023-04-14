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黑白集／蔡政府認知戰 糊弄百姓

黑白集
蔡政府動輒對不利訊息套上「中共認知戰」，混淆不了對岸視聽，只糊弄了自己百姓。(本報資料照片)
蔡政府動輒對不利訊息套上「中共認知戰」，混淆不了對岸視聽，只糊弄了自己百姓。(本報資料照片)

網路成為大眾重要資訊來源，「帶風向」變得很重要。當然牛皮太離譜，可能當場翻車，例如馬英九在大陸搭高鐵，台灣智庫策略長王義川稱「中國高鐵沒有靠背」，反而貽笑大方。

但風向帶得高明，就不易一眼看穿。例如日媒報導，美國將派退將率25家軍火大廠來台商談合製武器，引發熱議。然而國防部解釋，此非兩國政府對話，而是民間國防產業論壇。同一活動描述角度不同，渲染力就大異其趣。

又如中共軍演剛結束，又要在台灣外海設禁航區，乍聽令人反感，後來才知道並非解放軍又武嚇，而是對岸要發射衛星。其實陸方通知就提到航太活動，但消息傳出只說畫設禁航區，讓人神經緊繃；即使事情釐清，閱聽人對訊息已先入為主。

其實最成功的認知戰，莫過於蔡總統把九二共識和一國兩制畫等號，並塞進習近平嘴裡，無論中共如何澄清都沒效果。另一個著名例子，則是當年三一九槍擊案，邱義仁宣布「子彈在總統身上」，不知激出多少悲憤的支持者；如果當時說「總統肚皮被子彈擦傷」，哪還有催票效果？

蔡政府動輒對不利訊息套上「中共認知戰」，實則自己就是認知戰高手。問題是，中共對台灣民眾進行認知戰，蔡政府也對台灣民眾打認知戰，鋪天蓋地的話術，混淆不了對岸視聽，只糊弄了自己百姓。

中共 馬英九 國防部

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