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年減26.5% 兩岸貿易首季大衰退

記者陳政錄╱台北14日電
今年第一季兩岸貿易出現罕見的大幅度衰退，引發兩岸經濟「脫鉤斷鏈」的疑慮。圖為賣場的大陸製電子產品。(記者蘇健忠／攝影)
今年第一季兩岸貿易出現罕見的大幅度衰退，引發兩岸經濟「脫鉤斷鏈」的疑慮。圖為賣場的大陸製電子產品。(記者蘇健忠／攝影)

大陸海關總署昨日公布的統計數據顯示，按美元計，大陸3月單月出口表現意外強勁，大幅成長14.8%，進口雖仍年減1.4%，但仍優於預期。值得注意的是，相較於大陸整體貿易形勢，今年第一季，兩岸進出口貿易總額大幅衰退，年減達26.5%。

數據顯示，今年第一季大陸出口微增0.5%，進口衰退7.1%。但大陸對台出口卻下滑22.1%，進口更大跌28%，大陸對台灣累計貿易逆差約285.5億美元。

對此，中經院第一研究所助研究員王國臣坦言「並不意外」。他分析，一是全球資通訊產品市場萎縮、去庫存，二是美國對中國的科技封鎖，衝擊美中台三角貿易，造成兩岸產業分工中最主要的資通訊產業鏈受挫，導致大陸對台進出口均呈下滑。

大陸國台辦近日頻頻抨擊蔡政府，在經濟上附和美國力推對大陸「脫鉤斷鏈」。今年首季兩岸貿易數據是否顯示，兩岸經濟正在「脫鉤斷鏈」？對此，王國臣認為，台灣不會主動和大陸脫鉤，但迫於美管制趨緊，「也很難不去配合」，連日本、荷蘭也是，長期下來產業鏈可能有結構性影響。

另一名長期從事兩岸貨貿，協助台商處理電子、汽車零組件物流的台商私下也坦言，去年上海封城後，外資包括台商逐漸產能外移，加上大陸疫後消費偏保守，整體市場要回暖「並不容易，也沒那麼快」。這也導致首季兩岸貨船上的工業品明顯變少，不論是從台灣出口零組件到大陸組裝後外銷，或大陸回銷半成品到台灣出成品再外銷，都不甚樂觀。

王國臣認為，大陸3月出口成長有點意外，但主要成長來自東協，並非美中、歐中關係和緩。大陸進口持續下跌，顯示疫後消費依舊不振，內需仍有隱憂，企業擴產意願低，後續恐有通貨緊縮風險。

大陸海關總署發言人呂大良解讀，大陸3月出口上升，主要來自太陽能產品、新能源汽車和鋰電池出貨量強勁，他也坦言大陸面臨的外部經濟情況依然嚴峻。

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