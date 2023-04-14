陸查貿易壁壘 台經長狀況外？立委問影響 王美花：還不知

經濟部長王美花(右)13日到立法院備詢，針對大陸對台發起貿易壁壘調查多以「還不知道」回應，明顯狀況外的回應讓立委不滿。(記者黃義書／攝影)

中國大陸商務部 宣布，針對台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，產業界擔憂將形成衝擊，朝野立委關注政府是否有因應措施。經濟部長王美花昨天表示，事前並不知情，看了新聞才知道，至今也未接到陸方通知。對於可能影響、後續措施，王美花多以「還不知道」回應，明顯狀況外的回應也讓立委不滿。

針對經濟部指出願意在不設前提下跟陸方磋商，民進黨立委陳亭妃昨在立法院經濟委員會質詢時，抨擊經濟部的聲明「太軟」，王美花則說，「所謂不設前提，是說台灣就是台灣，台灣是WTO 一員」。

國民黨 立委曾銘宗表示，此次陸方提出被台灣禁止進口的2455項商品，是否台灣有出口至大陸、金額規模有多大，若大陸以禁止這些台灣產品出口大陸作為報復手段，是否對產業造成另一衝擊。王美花說，統計數字需要幾天的時間。曾銘宗不滿的說，「給你半年時間好了」。

王美花表示，大陸具體行為還不清楚。國民黨立委楊瓊瓔質問，若台灣市場被迫開放，要如何協助相關產業，是否有任何主動方案？王美花跳針式回覆，政府會做跨部會討論，但要由誰回應、怎麼回應，政府還要討論。

至於溝通管道，王美花說政府會有跨部會討論，會由行政院經貿談判辦公室跟WTO代表去討論。楊瓊瓔說，政府應要站在第一線，而非被動等待陸方動作。

朝野立委昨天關切此舉是否為兩岸經濟合作架構協議（ECFA）取消的前置作業？王美花指出，ECFA對兩岸的穩定發展是好的，一旦中斷就是改變現狀，不認為ECFA要中斷，且對台海現狀維持也是要考慮的問題。

王美花表示，大陸的貿易壁壘調查就WTO規定來說，和ECFA沒有直接關係，但未來會不會有關係還不知道。大陸貿易調查如有啟動，政府貿易代表談判辦公室會看如何因應。