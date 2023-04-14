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陸畫禁航區排除火箭殘骸 27分鐘又變6小時

台灣新聞組╱台北14日電
大陸將在台灣北方畫設禁航區，時間變來變去引發揣測。(記者黃仲明／攝影)
大陸將在台灣北方畫設禁航區，時間變來變去引發揣測。(記者黃仲明／攝影)

大陸以航太活動為由，原預計4月16日至18日上午9時至下午2時於台灣北方85浬畫設禁航區，經台灣抗議後，縮短為27分鐘，但昨日下午福建海事局公告的航行警告卻是上午9時至下午3時，前後長達6小時，時間不一致引發揣測。交通部經了解後指出，應是海上需要更多作業時間排除火箭殘骸。

本報系聯合報報導，交通部表示，經相關人士向中國福建海事單位查證，「水域範圍內可能有火箭殘骸墜落」，陸方公告的6小時航行警告僅針對海域部分，航空的禁航區仍維持27分鐘、33航班受影響，未因此擴大。

台北中國時報報導，交通部長王國材說，大陸畫設的區域有9條國際航路經過，若依照陸方原本的計畫，3天管制每天會有160航班受影響，縮短成27分鐘後33航班受影響，尚未傳出航班取消。

民進黨立委鍾佳濱認為，國際空域要有大家共同機制，任何國家基於他們的需求，可以對國際飛航區提出安全理由，但這個限制必須取得平衡，否則會造成航空耽誤，是很大的成本，能免則免、能短則短。

對此，國民黨立委陳玉珍表示，「國際航線危機雖然解除，但這是警訊，下一次呢？」

國民黨 民進黨 航太

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