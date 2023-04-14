風向變了？大陸「不再惠台」聲浪起

相較過去大陸單方面給予「惠台措施」，建立兩岸合理、公平的正常貿易關係已成當前大陸主流聲音。(記者蘇健忠／攝影)

風向變了，大陸商務部 宣布就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，獲不少大陸民眾與學者支持。相較過去大陸單方面給予「惠台措施」，建立兩岸合理、公平的正常貿易關係已成當前大陸主流聲音。

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅指出，長期以來，台灣當局沒有遵循WTO 有關規則，也未遵守加入WTO時的有關承諾，對自大陸的進口採行歧視貿易政策，大陸商務部早該如此了。

據「今日頭條」報導，唐永紅認為，民進黨當局再次執政以來，不僅拒不認同「九二共識」，大搞台獨分裂活動，更勾連外部勢力。「這使得兩岸之間的主要矛盾性質發生了質變，從內部矛盾演變為敵我矛盾，大陸惠台政策取向因此失去了中國人要幫中國人的政治基礎與前提條件」。

據香港 文匯網報導，大陸中央財經大學台灣經濟研究所高級研究員王建民表示，比農產品更為嚴重的，還包括化工、電子消費等製造業，台當局以政治手段惡意打壓甚至實施「脫鏈」管制。這些領域的大陸企業受到不公正對待，業界反應強烈，多個商會向商務部提交申請，旨在發展合理、公平正常貿易。

香港中評社發表「快評」稱，網上有人說，大陸給予台灣很多優惠，長期默許台灣巨額貿易順差，台灣方面卻拿著這些錢買美國軍火，謀求「以武拒統」，這種事不該再「慣著了」。

中評社認為，對台發起貿易壁壘調查是風向標，大陸不可能繼續無節制單方面讓利。兩岸貿易應公平競爭，台灣若再以政治安全理由拒絕陸貨輸入，大陸將採措施反制。

至於台灣方面，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年說，台灣提磋商說法，但大陸並不會在WTO架構跟台灣諮商；即使走上WTO，在WTO原則下進行諮商或提告，「台灣是不會贏的」。