陸查貿易壁壘 台商：警告意味濃 若要開刀大可終止ECFA

中國大陸商務部 昨宣布，將就台灣農產品、五礦化工產品、紡織品等約2455項商品，進行貿易壁壘調查。台商認為，大陸若要對兩岸經貿開刀，大可宣布終止ECFA，不必再藉由商務部額外採取措施。大陸在此時機點宣布，或有濃厚的警告意味，示警台灣若繼續謀獨、讓外部勢力干涉，就要做好迎接大規模貿易懲戒的準備。

大陸全國台企聯常務副會長、佳好集團（廈門）有限公司董事長吳家瑩說，聽到這項訊息的第一時間，對所有從事兩岸經貿往來的人都憂心忡忡，因為儘管近幾年兩岸關係一直處於微妙狀態，但兩岸經貿仍持續成長，去年總額就超過3000億美元，再創新高。

實際上，因大陸農產禁令，去年台灣農產品外銷大陸6億7806萬美元，較前年減少近四成。但整體去年台灣對中國大陸仍享有超過1000億美元的貿易順差。

台灣多年來管制830項中國大陸農產品進口，其中包括稻米、花生、大蒜、紅豆、東方梨、香蕉、芒果、鳳梨、液態乳等敏感性關稅 配額產品，以及台灣大宗產品如茶葉、高麗菜、白菜、馬鈴薯、洋蔥、重要水果、花卉、畜產品、鮪魚、吳郭魚、牡蠣等台灣生產的主要初級生鮮及加工產品。

工總表示，目前大陸方面只是接受調查的申請，談具體影響還有點太早，只能說對產業界的影響肯定會很大，希望政府要重視，也相信政府會為產業界發聲。然而對於這項措施，已讓台灣食品業者擔心是後續取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的前置作業，盼政府能掌握更多資訊給予協助。

中華農企發展協會副秘書長林裕紘表示，中國大陸進行貿易壁壘調查，恐怕要提起台灣「MW0」規定，也就是經濟部國貿局「大陸物品不准輸入」代碼，就像之前台灣禁止大陸螺螄粉進口，就是因為MW0，且不只農產品，食品、醫材等產品，都有MW0的規定，禁止也沒有什麼特別原因，就是大陸物品不准輸入。

林裕紘強調，台灣常要求他國要遵守國際規範，但實際上最不遵守國際規範的是台灣，禁止大陸這麼多項產品進口，但這幾年被大陸禁止幾項就哀哀叫，這就是一種貿易壁壘，一種不合理的對待與歧視 。

台灣糖果餅乾麵食工業同業公會副理事長洪建龍表示，業者普遍擔憂這是大陸欲將ECFA重新列入檢討的前置作業，若取消貿易協定，對台灣食品業者的影響層面相當大。