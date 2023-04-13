我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔脾氣更火爆？Netflix「怒嗆人生」上線 華人熱議

誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

馬英九月底赴希臘 出席經濟論壇演說兩岸和平重要性

記者陳洛薇／台北13日電
前總統馬英九4月底將前進希臘拚外交，出席「德爾菲經濟論壇」並發表演說。（本報資料照片）
前總統馬英九4月底將前進希臘拚外交，出席「德爾菲經濟論壇」並發表演說。（本報資料照片）

前總統馬英九日前訪陸喊出「中華民國」、陳述自己曾任中華民國總統的事實，獲得許多掌聲，本月底他將前進希臘拚外交，出席一場國際性論壇，希臘總統等歐洲各國政要人將與會；馬英九將發表演說，強調兩岸和平對世界局勢的重要性。

馬英九創下中華民國領導人首次登陸之行，首次在大陸宣示中華民國主權，深具歷史意義。4月7日才結束大陸行返台，馬英九馬不停蹄，本月底將赴希臘出席「德爾菲經濟論壇」，希臘總統卡特琳娜．薩克拉洛普魯、希臘總理米佐塔基斯，以及歐洲各國重要人士都將與會，這場論壇議程涵蓋地緣政治等各個面向，馬英九將發表談話，並和與會人士對談。

「德爾菲經濟論壇」將於4月26日開幕，希臘總統將出席進行主題演講，主辦單位邀請馬英九談的主題是「台灣會變成下一個烏克蘭嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」。

今年元旦，馬英九就許下新年新希望，希望中華民國平安，遠離戰爭，重新回到他執政時期和平穩定的兩岸關係，「台灣不是烏克蘭，也絕不能成為第二個烏克蘭」。馬英九強調，單靠備戰，不足以避戰，備戰必須加上對話謀和，也就是透過政治對話，管控分歧，和平交流，才能有效避戰。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬前總統將與歐洲政要分享此次訪問大陸心得，傳達「台灣有另一種有別於執政黨政策的和平路線，能夠確保兩岸和平，區域情勢穩定」的理念與主張。

馬英九 中華民國 烏克蘭

上一則

陸查貿易壁壘 台商：警告意味濃 若要開刀大可終止ECFA

下一則

柯文哲：台灣應是中美橋梁 不是中美對抗棋子

延伸閱讀

馬英九基金會執行長：馬訪陸效果正面 台要遵憲才安全

馬英九基金會執行長：馬訪陸效果正面 台要遵憲才安全
馬英九講台灣總統 大陸能接受？馬營：有密切溝通

馬英九講台灣總統 大陸能接受？馬營：有密切溝通
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
港媒：馬英九登陸5破禁忌 游盈隆：馬百無禁忌掀旋風

港媒：馬英九登陸5破禁忌 游盈隆：馬百無禁忌掀旋風

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
政大法律系教授廖元豪隨台前總統馬英九前總統訪中，卻腳踹當地警車惹議。(擷自微博)

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

2023-04-09 10:47
有網友上大考中心網站搜尋佳作，有考生在文中以「玉蘭花」帶出父親偷情、外遇的生命經驗，該文在網路掀起熱議。圖／取自大考中心網站

父親外遇被寫成學測作文佳作掀熱議 網：句句都是證據

2023-04-09 11:42
台駐美代表蕭美琴。（本報系資料照片）

反制「蔡麥會」 中國宣布對蕭美琴實施制裁

2023-04-06 20:42
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
眾院外交委員會主席麥考爾率團6日抵台。(取自推特)

美眾院外交委員會主席率團抵台 蔡英文8日接見

2023-04-06 10:33

超人氣

更多 >
退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住

退休生活每月只能花1500元？5個南方城市讓你安心住
台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點

半數州出現新冠變種「大角星」加州、新州、維州成傳播熱點
沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間