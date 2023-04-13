馬英九月底赴希臘 出席經濟論壇演說兩岸和平重要性

前總統馬英九4月底將前進希臘拚外交，出席「德爾菲經濟論壇」並發表演說。（本報資料照片）

前總統馬英九 日前訪陸喊出「中華民國 」、陳述自己曾任中華民國總統的事實，獲得許多掌聲，本月底他將前進希臘拚外交，出席一場國際性論壇，希臘總統等歐洲各國政要人將與會；馬英九將發表演說，強調兩岸和平對世界局勢的重要性。

馬英九創下中華民國領導人首次登陸之行，首次在大陸宣示中華民國主權，深具歷史意義。4月7日才結束大陸行返台，馬英九馬不停蹄，本月底將赴希臘出席「德爾菲經濟論壇」，希臘總統卡特琳娜．薩克拉洛普魯、希臘總理米佐塔基斯，以及歐洲各國重要人士都將與會，這場論壇議程涵蓋地緣政治等各個面向，馬英九將發表談話，並和與會人士對談。

「德爾菲經濟論壇」將於4月26日開幕，希臘總統將出席進行主題演講，主辦單位邀請馬英九談的主題是「台灣會變成下一個烏克蘭 嗎：亞洲地緣政治緊張局勢」。

今年元旦，馬英九就許下新年新希望，希望中華民國平安，遠離戰爭，重新回到他執政時期和平穩定的兩岸關係，「台灣不是烏克蘭，也絕不能成為第二個烏克蘭」。馬英九強調，單靠備戰，不足以避戰，備戰必須加上對話謀和，也就是透過政治對話，管控分歧，和平交流，才能有效避戰。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬前總統將與歐洲政要分享此次訪問大陸心得，傳達「台灣有另一種有別於執政黨政策的和平路線，能夠確保兩岸和平，區域情勢穩定」的理念與主張。