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陸對台查貿易壁壘 針對性明顯、添反制選項

記者 羅印冲
大陸商務部12日發布公告，將就台灣對陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，由於台灣本土有生產的農產品多數未開放，若被迫開放，將可能受衝擊，圖為雲林農民分裝蒜頭。（記者黃仲裕／攝影）
大陸商務部12日發布公告，將就台灣對陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及2455項商品，由於台灣本土有生產的農產品多數未開放，若被迫開放，將可能受衝擊，圖為雲林農民分裝蒜頭。（記者黃仲裕／攝影）

解放軍環台軍演才告一段落，中國大陸商務部12日隨即公告，將就台灣2000多項商品進行貿易壁壘調查。但台灣禁止大陸農工產品數十年，甚至在兩岸簽署ECFA之前就禁止，大陸為何到現在才啟動調查？

台灣不准許輸入的主要大陸物品。資料來源／經濟部國貿局 製表／陳政錄
台灣不准許輸入的主要大陸物品。資料來源／經濟部國貿局 製表／陳政錄

不可諱言這與當前兩岸關係和美中台情勢有關，商務部宣布的時機，正是賴清德確定參選之日。

而且根據陸方公告，這項調查最遲在明年台灣總統大選前一天結束，顯示大陸就是要在蔡政府任期之內完成調查，針對性不言而喻。

再從公告內容看，大陸認為自己是站得住腳的，尤其是台灣禁止大陸1000多項工業產品，卻向全球市場進口，恐有違反WTO規則之虞。

至於禁止大陸農產品，在兩岸談判ECFA時，陸方就曾質疑，部分台灣自己沒有生產的農產品，例如蘋果，為何不能從大陸進口？但台方基於照顧農民立場，堅持不開放大陸農產品，陸方當時也只能表示理解。

從處理程序看，目前大陸商務部依據大陸法規，決定啟動調查，尚未訴諸WTO等國際組織。

關鍵則是大陸後續可能作為。一般來說，調查結束後有幾種可能，一是啟動與爭端方的磋商，就此案來說，應由兩岸主管機關協商，但依當前兩岸關係，可能性極低。

二是把調查結果提交至WTO，但過去大陸盡可能避免使兩岸貿易爭端國際化，這次可能性應該也偏低。

第三種可能的後續作為是對台實施反制，進一步限制台灣產品進口，而且若是大陸要求「對等反制」，影響面恐比過去每次宣布禁止若干台灣產品要大得多。

大陸商務部調查時間可達明年台灣總統大選前夕，這讓北京對台反制的工具箱裡，多了一個選項，屆時可依照兩岸情勢判斷，是否開啟工具箱。一旦北京決定對台灣產品實施反制，恐怕許多農工企業都會受到衝擊。

然而，疫情後，北京多次強調，推動兩岸經貿交流正常化，台灣諸多工商團體近期也頻頻造訪大陸，陸方昨天的公告必然會對兩岸經貿互動形成後座力，不利於兩岸經濟社會融合，難道這會是北京所樂見？但不論如何台灣都要開始面對兩岸間不公平貿易的現實了。

北京 商務部 WTO

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