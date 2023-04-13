陸查貿易壁壘 學者：要凸顯台灣不符WTO規定
大陸商務部宣布針對台灣展開貿易壁壘調查，學者表示，台灣禁止大陸2000多項農工產品輸台已20年，有可能新政府要全面檢討兩岸貿易措施，增添兩岸經貿不確定性；也有學者認為是大陸為了回應內部相關產業對貿易限制不滿，或是與7月跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）即將開會討論台灣與大陸申請案，藉此凸顯台灣對外貿易不符WTO規定。
中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，陸方一直認為兩岸貿易不對稱，兩岸洽談ECFA時，大陸曾提出抗議，此時大陸重新提出，有可能是新政府上任要全面檢討兩岸貿易措施，希望要求台灣具體改善，如果台灣沒有回應，或許會對台灣提出限制措施。他表示，當然也不排除其中有政治動機，但目前雙方官方沒有溝通機制，大陸此舉可能會增加對兩岸經貿不確定性。
中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈則說，從兩岸前後加入WTO已超過20年，至今台灣限制大陸進口的品項還是維持2000多項，20多年都沒有提出任何要求貿易調查措施，此時進行可能有其特別考慮。
她說，其一，目前兩岸關係不佳，大陸內部相關產業工會對台灣市場限制作為不滿，官方必須做出回應；其二，此一作為也可能是對台灣當前政府不滿；其三，大陸認為ECFA對台讓利，但台灣沒有相對應作為；最後則是兩岸都申請加入CPTPP，而成員會將在7月召開委員會，討論是否接受新的申請案，由於CPTPP對符合貿易規範有一定要求，此時大陸提出貿易壁壘調查，可藉此凸顯台灣對外貿易措施仍有不符WTO規定之處。
海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢也直言，此事是台方站不住腳，「如果真的到WTO我們應該會被迫採取開放措施」。他認為，政府可以做的，是調查結束後，考量是否啟動雙邊磋商，對傷害程度比較大的產業晚點開放，傷害程度小的可列個時程。比如蘋果、奇異果、櫻桃可以先開放，但像是蔬菜類這方面產品就可以延後，「談個10年，讓我們有調整喘息時間」。
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