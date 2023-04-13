陸查貿易壁壘 學者：要凸顯台灣不符WTO規定

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指大陸宣布針對台灣展開貿易壁壘調查，要藉此凸顯台灣對外貿易措施仍有不符WTO規定。（本報資料照片）

大陸商務部宣布針對台灣展開貿易壁壘調查，學者表示，台灣禁止大陸2000多項農工產品輸台已20年，有可能新政府要全面檢討兩岸貿易措施，增添兩岸經貿不確定性；也有學者認為是大陸為了回應內部相關產業對貿易限制不滿，或是與7月跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）即將開會討論台灣與大陸申請案，藉此凸顯台灣對外貿易不符WTO 規定。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，陸方一直認為兩岸貿易不對稱，兩岸洽談ECFA時，大陸曾提出抗議，此時大陸重新提出，有可能是新政府上任要全面檢討兩岸貿易措施，希望要求台灣具體改善，如果台灣沒有回應，或許會對台灣提出限制措施。他表示，當然也不排除其中有政治動機，但目前雙方官方沒有溝通機制，大陸此舉可能會增加對兩岸經貿不確定性。

中經院台灣東南亞 國家協會研究中心主任徐遵慈則說，從兩岸前後加入WTO已超過20年，至今台灣限制大陸進口的品項還是維持2000多項，20多年都沒有提出任何要求貿易調查措施，此時進行可能有其特別考慮。

她說，其一，目前兩岸關係不佳，大陸內部相關產業工會對台灣市場限制作為不滿，官方必須做出回應；其二，此一作為也可能是對台灣當前政府不滿；其三，大陸認為ECFA對台讓利，但台灣沒有相對應作為；最後則是兩岸都申請加入CPTPP，而成員會將在7月召開委員會，討論是否接受新的申請案，由於CPTPP對符合貿易規範有一定要求，此時大陸提出貿易壁壘調查，可藉此凸顯台灣對外貿易措施仍有不符WTO規定之處。

海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢也直言，此事是台方站不住腳，「如果真的到WTO我們應該會被迫採取開放措施」。他認為，政府可以做的，是調查結束後，考量是否啟動雙邊磋商，對傷害程度比較大的產業晚點開放，傷害程度小的可列個時程。比如蘋果、奇異 果、櫻桃可以先開放，但像是蔬菜類這方面產品就可以延後，「談個10年，讓我們有調整喘息時間」。