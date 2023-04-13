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赴台旅遊何時重啟？國台辦：台灣仍禁陸客

記者賴錦宏、記者陳政錄／台北13日電
針對中國大陸何時恢復陸客來台？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣民進黨迄今仍然禁止大陸居民赴台。（記者賴錦宏/攝影）
針對中國大陸何時恢復陸客來台？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣民進黨迄今仍然禁止大陸居民赴台。（記者賴錦宏/攝影）

針對中國大陸何時恢復陸客來台？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣民進黨迄今仍然禁止大陸居民赴台、大陸團隊旅遊，違逆潮流。朱鳳蓮這番表態似乎意味，若台灣不先對大陸民眾赴台開放，大陸就不會開放大陸民眾赴台自由行或赴台團體遊。

朱鳳蓮在昨日例行記者會中，回答相關提問時表示，2020年1月新冠疫情發生後，民進黨當局禁止大陸居民赴台，禁止台灣旅行社經營赴大陸團隊旅遊業務，迄未改變。民進黨當局對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵政策，違背兩岸同胞願望，違逆時代潮流，不得人心。

此外，針對前總統馬英九日前大陸行，朱鳳蓮稱，「馬先生」此訪對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。

朱鳳蓮說，「馬先生此訪充分體現了兩岸同胞都是中國人、是一家人，有著共同的血脈、共同的文化、共同的歷史、共同的願景，反映了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，再次證明『九二共識』是兩岸關係和平發展的定海神針。」

朱鳳蓮表示，大陸將在一個中國原則和「九二共識」基礎上，廣泛聽取台灣各黨派、團體和人士的意見建議，開展形式多樣的對話協商，共創國家統一與民族復興美好未來。

對此，陸委會回應稱，中共已將「九二共識」定義為「一中原則」、「一國兩制」、「兩岸同屬一中，共謀統一」，此種抺煞台灣家主權地位，片面設定兩岸終局安排的政治框架，完全沒有中華民國存在空間，已遭到台灣多數民意的堅定拒絕。

陸委會並重申，禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加消滅中華民國主權的「民主協商」與推動「一國兩制台灣方案」，同時提醒國人從事兩岸交流應秉持對等尊嚴原則，遵守相關規範，避免被陸方利用成為對台統戰宣傳的樣板工具。

民進黨 中華民國 馬英九

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