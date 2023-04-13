中方禁航交通部發飛航通告 王國材：估影響33航班

中方禁航27分鐘，影響33航班，交通部13日晚9時發布飛航通告。示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

中國大陸原擬在16日至19日發布三天在台灣以北空域畫設「禁航區」，交通部昨表示經嚴正抗議後，改為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。交通部長王國材今天表示，今晚9時將發布飛航通告，預計影響33航班，已和福岡飛航情報區溝通，期間飛機會往南飛，避開區域，估相關航班航程可能增加一小時以內。

王國材今天上午在立法院受訪表示，中方4月11日用電報方式通知，將有三天從事航太 活動。他說，交通部透過管道和中方溝通，台北飛航情報區共有18條國際航路通過，區域繁忙，包括往東南亞 、東北亞和北美的航班，中國畫設這樣的區域，影響許多國際航線，包括台灣機場 起降，影響劇烈。

王國材指出，縮減為27分鐘，影響33航班，交通部昨已和福岡飛航情報區溝通，27分鐘內相關航班會脫離原本的航道往南飛，由台北情報區去接福岡的情報區，今晚9時會發布飛航通告及航船佈告，也請所有商船、漁船都避開區域。

他表示，相關航班航程可能會增加一小時以內。是否取消航班？他說，目前還沒聽到這樣消息，今晚交通部公布後，其航路就會往南偏，避過區域，估影響不大。