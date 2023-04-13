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抗議蔡英文涉犯國安法限境多年 陸配想返鄉奔喪再駁回

記者王聖藜／台北13日電
中華婦女聯合會理事長何建華（圖）被控受大陸方面指示，協助抗議總統蔡英文「假博士」的活動，依違反國安法限制出境數年，多次聲請解禁失敗。（本報資料照片）
中華婦女聯合會理事長何建華（圖）被控受大陸方面指示，協助抗議總統蔡英文「假博士」的活動，依違反國安法限制出境數年，多次聲請解禁失敗。（本報資料照片）

中華婦女聯合會理事長何建華，被控受大陸方面指示協助抗議蔡英文總統「假博士」的活動，依違反國安法限制出境多年，多次聲請解禁失敗，日前她再以母親過世三年想返鄉回大陸奔喪聲請解禁，台北地院認為，何女還有境管必要，又裁定駁回。

何建華是大陸配偶，被台北地檢署指控受陸方人士指示，聯絡「拔蔡總部」參加抗議蔡英文的活動。

檢方起訴書資料，何建華除了將活動新聞稿提供給資深媒體人彭文正、教授賀德芬之外，另收受陸方人士40萬元台幣（約1.3萬美元）的金援，協助蒐報台獨人士、找媒體人撰寫統戰報告，犯國安法發展組織罪，檢方偵查中將40萬元台幣視作犯罪所得予以查扣。

台北地院分案審理後，為確保審判進行，2021年2月21日起裁定限制何建華出境、出海，再於2021年8月21日、2022年2月21日、2022年10月21日三度接續延長何女的限制出境、出海處分迄今。

何女日前遞狀表示，因涉案於限制出境期間內，母親2020年4月在大陸過世，至今已經過三年多，她尚未回大陸奔喪，內心感覺不孝；她在大陸有兩個女兒、兩個外孫多年未謀面，極為思念，盼解除境管返回大陸祭拜及與親人一晤。

不過，台北地院認為，何建華涉犯國安法重罪，有相當理由足認她有逃亡之虞，經權衡審判、執行進行利益與限制出境、出海對何女可能造成的不利益等，何女仍有繼續限制出境、出海的必要，又裁定駁回何女的聲請案，可抗告。

蔡英文 解禁

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